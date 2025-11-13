La previa | Un trago ¿corto? antes de la Copa

Abdou Thiam y Danilo Brnovic, en el partido ante el Fuenlabrada Javier Alborés

El Básquet Coruña retoma este viernes (20.45 horas) su historial de enfrentamientos con el Melilla, el equipo que más veces ha tenido delante en sus casi 30 años de vida. Un Decano que se presenta en el Coliseum, donde nunca ha jugado, como colista virtual.

Y es que el plantel entrenado por Mikel Garitaonandia es el que más derrotas acumula, seis, de Primera FEB. En la tabla tiene por debajo, ambos con balance de 1-5, al Gipuzkoa y al Palmer. Cosas de seguir dando un punto por derrota, aunque luego no sirva para nada.

Al equipo que más temporadas ha jugado –todas menos una– en la actual segunda categoría nacional se le está haciendo bola el retorno a la misma. Cierto es que su calendario de las primeras siete jornadas fue cualquier cosa menos amable: Fuenlabrada, Estudiantes, Obradoiro, Palencia y Alicante.

Ante el conjunto castellano logró, por 80-75, su única –y sorprendente– victoria. La pasada semana, en casa contra el cuadro levantino, vendió bastante cara su derrota por 79-90. Tras ir a remolque desde el primer cuarto (16-28), el Decano reaccionó en el último. Llegó a colocarse a un punto (74-75) a menos de cuatro minutos para el final, pero a continuación encajó un lapidario parcial de 0-9.

Falta de expriencia

Otros factores además del calendario podrían estar influyendo en la mala marcha del Melilla. Por ejemplo, el hecho de haber renovado a cinco jugadores del equipo del ascenso: el escolta Pablo Córdoba, el base Javi García, los aleros Jeffrey Godspower y Pavlo Krutous y el ala-pívot Morgan Stilma, todos ellos debutantes en Primera FEB, así como el pívot Ludgy Debaut y el escolta Mustapha Heron.

A estos dos últimos parece no haberles afectado, ya que están siendo de los elementos más destacados. El ‘siete pies’ francés está en 8,8 puntos y 5,5 rebotes. El escolta estadounidense promedia 13,5 tantos, la cifra más alta del equipo de la ciudad autonóma tras el KO, en la segunda jornada, del ala-pívot Iván Cruz.

El madrileño, que esos dos partidos promedió 17,5 tantos, 12,0 rechaces, 2,4 asistencias y 24,0 de valoración, se dañó una mano, pero su club no ha concretado qué tiene exactamente ni una estimación de cuándo podría volver a las canchas.

Lo que sí concretó fue un fichaje para cubrir su hueco, el de Roberts Stumbris, que la pasada campaña jugó tres partidos en las filas del campeón San Pablo Burgos, donde compartió vestuario con Dídac Cuevas y Joe Cremo. El letón no lo está haciendo mal: 7,3 puntos y 3,5 rebotes.

La experiencia en Primera FEB también la ponen el base Cristian Díaz –doce temporadas, contando la presente, en la segunda categoría nacional–, el center Darel Poirier y el combo guard Stefan Peno.

El director de juego canario (9,4 tantos y 2,6 pases de canasta), es uno de los clásicos de una liga que el galo (12,7 y 8,6 rebotes, segundo máximo de la liga) había catado antes con el Estudiantes, en la temporada 2021-22.

El serbio, en su momento uno de los grandes proyectos europeos, la disputó con el Barça B. Su carrera, muy prometedora cuando estaba en la cantera azulgrana, cayó en picado a raíz de una grave lesión de rodilla que sufrió en 2019, cuando militaba en el ALBA Berlín de Aíto García Reneses.

Su temporada actual está siendo desastrosa: 0,8 puntos (1 de 8 en triples) en menos de seis minutos y medio en pista. Otro factor a tener en cuenta en la delicada situación deportiva del Decano, invitado en primera fila al histórico ascenso de su rival naranja.

Aquella victoria del plantel que dirigía Diego Epifanio compuso un parcial de 7-0 en los últimos cara a cara, los mismos guarismos que lucen los de Carles Marco –entre los que este viernes faltará, casi seguro, Danilo Brnovic– en la tabla clasificatoria, el mejor arranque de la historia del club en cualquier categoría.

Tras el duelo de este viernes, el Leyma Básquet Coruña tendrá cuatro días para preparar el de octavos de final de la Copa de España, en el Coliseum ante el Tizona Burgos, previo a un parón de dos semanas. Y qué mejor manera de afrontarlo que con un precioso 8-0 en el casillero.