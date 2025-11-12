Melilla, el enemigo más reincidente

Imagen del último duelo, en la campaña 2023-34, entre el Leyma y el Melilla FEB

El Leyma Básquet Coruña se reencontrará este viernes, en el Coliseum (20.45 horas), con su enemigo más íntimo, más reincidente: el Melilla, el único contra el que ha jugado en todas las temporadas que el herculino ha militado en la segunda categoría nacional.

Sus caminos solo se han separado por espacio de un curso. Con distancia doble, ya que a la conclusión del 2023-24 el Leyma ascendió a la ACB y el Decano cayó al pozo de la Segunda FEB. El 10 de mayo de 2024.

Es también la fecha del último cara a cara, en el pabellón Javier Imbroda de la ciudad autónoma, donde el plantel entrenado por Diego Epifanio logró, por 74-80, un triunfo que no le haría falta para proclamarse campeón de la fase regular. Lo habría hecho igual con un derrota, gracias a los resultados del San Pablo Burgos y el Força Lleida.

Esa derrota tampoco provocó directamente la pérdida de categoría –el primer descenso de su historia– del Melilla, que salía perdedor del triple empate, que al final no hubo, con el Cantabria y el Amics Castelló, ya que el equipo levantino venció al montañés en la última jornada, con lo que ambos superaron por un triunfo al cuadro norteafricano, antepenúltimo después de 34 fechas.

Ese 10 de mayo certificó el declive, iniciado, curiosamente, después de la pandemia, de un club con un ascenso deportivo –en la 2015-16, no confirmado en los despachos–, otras tres finales más de los playoffs (2017-18, 2011-12, 2008-09) y tres Copas Princesa (1998-99, 200-01 y 2009-10) en su lista de grandes éxitos.

Notas destacadas de una entidad, nacida en 1991 como filial del Unicaja, que pasó sus cinco temporadas de vida entre Primera Nacional y EBA (actual Tercera FEB). En 1996 aterrizó en la recién creada Liga LEB, donde jugó ininterrumpidamente hasta ese fatídico día de 2024.

En las seis primeras campañas en la ahora llamada Primera FEB solo faltó a los playoffs en una, la 2000-01. Y a continuación estuvo seis seguidas sin catarlos.

A la séptima se metió en el partido definitivo de la Final Four, que perdió contra el Lucentum Alicante. Repitió en la 2011-12, esta vez al mejor de cinco partidos, y solo le arañó uno al Menorca precursor del actual. A la siguiente, vuelco total: colista y descenso. Recuperó la plaza en los despachos.

En la 2013-14 se fue de vacaciones anticipadas y, a partir de ese punto, cinco temporadas consecutivas en postemporada, incluida la 2015-16, en la que barrió en la final (3-0) al Huesca después de salvar un match ball en contra ante el Leyma en el cuarto partido de semifinales disputado en Riazor. Pero lo que la burocracia le dio en el verano de 2013 se lo quitó en el de 2016.

El declive

Con la pandemia llegó el declive. Como si el virus hubiera afectado al corazón del Decano. Tras el inconcluso curso 2019-20, en el que marchaba sexto cuando se canceló la competición tras 24 jornadas disputadas, el Melilla no levantaría cabeza. Su hundimiento fue parejo al crecimiento del Básquet Coruña.

En la 2020-21, la de las dos fases más playoffs, cayó del Grupo A –el mismo del Leyma– al Oro-Permanencia, aunque se garantizó la salvación ganando los cuatro primeros partidos de la batalla por evitar el descenso.

En la temporada 2021-22 acabó la fase regular en una relativamente cómoda décimo tercera plaza, con dos victorias sobre el descenso, que rozaría en la siguiente al finalizar antepenúltimo, con el mismo balance (8-26) que el penúltimo, el Iraurgi, al que venció por 95-69 en el Javier Imbroda de la ciudad autonóma, margen más sobrado para compensar la derrota por 97-86 en el Municipal de Azpeitia. Y ahí se acabó su suerte.

En la 2023-24 llegó el descenso real. Al rematar antepenúltimo (el curso precedente solo bajaban dos equipos), igualado con el Cantabria y el Castelló. La derrota ante el Leyma y el triunfo del Castelló contra el Cantabria confirmaron el fin de un romance de 28 temporadas ininterrumpidas. El partido del Imbroda cerró un círculo abierto tras la pandemia: el Melilla caía al abismo y el Leyma subía a la cima.

El declive del visitante este viernes en el Coliseum y el auge del anfitrión se ven también en los últimos cara a cara: siete victorias consecutivas de los naranjas, invictos ante el Decano desde enero de 2021.

El historial de duelos empezó el 30 de octubre de 1998, en el Javier Imbroda. Con paliza (84-58) al Sondeos de Javier Castroverde. El betanceiro Lolo Castro (15 puntos) fue el mejor entre los visitantes.

El Melilla ganó los seis de los ocho choques de las cuatro primeras campañas del Básquet Coruña (se anotó los dos de la 2000-01) en la segunda división. Desde la reentrada naranja en LEB Oro, en la 2012-13, el balance en fase regular es de 16-7 para el Leyma y de 3-2 favorable al Melilla en el único cruce en playoffs, en las semifinales de la 2015-16.

Un ascenso y un descenso separaron sus caminos y un ascenso y un descenso, pero a la inversa, vuelve a juntarlos este viernes.