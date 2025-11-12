Mi cuenta

Básquet Coruña

Laranbar expandirá el sentimiento naranja a través de la hostelería

Los establecimientos que se unan al proyecto disfrutarán de una mayor visibilidad y de una serie de ventajas exclusivas

Redacción
12/11/2025 23:04
Dídac Cuevas y Paul Jorgensen, en la presentación de Laranbar
Guillem Jou y Paul Jorgensen, en la presentación de Laranbar
CBC

El Básquet Coruña presentó este miércoles el proyecto Laranbar, enfocado a expandir el sentimiento naranja por A Coruña y sus área metropolitana a través de los locales de hostelería. 

Pío Pío Bar fue el escenario elegido para dar a conocer la iniciativa, con la participación de dos jugadores del líder invicto de Primera FEB, Guillem Jou y Paul Jorgensen

Este local da nombre a uno de los colectivos de afición del Básquet Coruña y emite los partidos, por lo que es uno de los habituales puntos de encuentro de la Familia Naranja. 

Los establecimientos que se unan a Laranbar formarán parte activa de la comunidad naranja como patrocinadores del primer equipo, ganando visibilidad y estrechando lazos con la afición, además de favorecer la pasión por el deporte de la canasta. 

El programa ofrece varias modalidades de patrocinio que incluyen ventajas exclusivas como un distintivo identificativo para el local, bufandas y camisetas firmadas, invitaciones para partidos, publicaciones en redes sociales o la visita de jugadores al establecimiento. 

Los locales interesados en ser Laranbar pueden dirigirse al club a través del correo club@basquetcoruna.com y el teléfono (981) 264 022. 

