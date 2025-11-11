De A Coruña para el mundo: así les va a los 18 jugadores que tuvo el Básquet Coruña en la ACB

Trey Thompkins en la liga de Taiwan DXT

Son historia del Básquet Coruña porque son los jugadores que actuaron en la única campaña del club en ACB. Hasta 18 lo hicieron, con mayor o menor participación. Todos dejaron el club, unos también antes y bastantes al acabar la temporada ante la renovación del plantel para emprender un nuevo proyecto que por ahora va viento en popa. Ahora varios de ellos siguen al más alto nivel. Este es un repaso de sus destinos.

- Brandon Taylor. La campaña anterior acabó con un inesperado final feliz para el base que mejor promedio de puntos hizo con los naranjas. Se fue a escasas fechas para acabar el curso cuando el equipo ya parecía descendido (luego se supo que la penúltima plaza hubiera dado la permanencia). Recaló en la histórica Virtus de Bolonia y en 37 días se instaló allí para ganar la liga italiana con participación decisiva en el playoff final. Allí sigue, a las órdenes del sargento Dusko Ivanovic, y dejándose ver en la Euroliga. Con todo, su aportación ha menguado en las últimas fechas: el técnico serbio le ha dejado sin convocar en las tres últimas jornadas del pallacanestro y el pasado día 6 en la visita, con derrota, de su equipo al Baskonia no llegó a los dos minutos de participación.

- Thomas Heurtel. Con 36 años firmó por otro clásico continental, el ASVEL de Lyon-Villeurbanne, el mismo club en el que inició su carrera profesional. Acabó antes de tiempo en A Coruña por una operación de menisco y ahora una dolencia muscular le ha tenido fuera del equipo, pero ya se anuncia su regreso dentro de dos semanas. El equipo galo, propiedad de Tony Parker, juega Euroliga, pero tiene comprometido su futuro en la máxima competición continental por motivos económicos. Mientras tanto Heurtel sigue pendiente de jugar un partido con la selección para llegar a las cien internacionalidades.

- Trey Thompkins. Hace dos semanas se puso en marcha en la liga de Taiwan, la TPBL, tras un inicio similar al que protagonizó en A Coruña, porque se perdió las cinco primeras jornadas del campeonato para afinar su puesta a punto. Su equipo, Formosa Dreamers, es sexto de siete en la competición, pero ha ganado los dos últimos partidos tras la reaparición de Thompkins, que estuvo entre los más destacado en ambos con 17 puntos y 12 rebotes en uno y 7 puntos y 8 rebotes en el otro.

- Alonzo Verge. Llegó a A Coruña para suplir la baja de Brandon Taylor y dejó una excelente impresión en los partidos que cerraron el curso, pero se marchó a la Bundesliga. Allí es el jugador franquicia del Vechta, un modesto equipo de una localidad próxima a Bremen que batalla por la permanencia y juega también la FIBA Europe Cup en la que participan Bilbao, Zaragoza y Murcia. El pasado fin de semana anotó 22 puntos en 34 minutos en el duelo en el que su equipo cayó (74-77) frente al Bayern y es el segundo máximo anotador de la liga germana con 19.7 puntos de promedio. Su cotización, obviamente, sube.

- Yunio Barrueta. Hombre de confianza de Diego Epifanio se fue con el anterior entrenador del Básquet Coruña en dirección a Santiago, donde ofrece una de cal y otra de arena con el Obradoiro. Promedia casi once puntos por encuentro y mantiene un 37% de acierto en el triple. En la última jornada ante Tizona aportó 16 puntos en 18 minutos.

- Karlis Silins. No le va excesivamente bien en el Trabzonspor, sexto clasificado de la liga turca. Rumores de que puede ser cortado en breve.

- Beqa Burjanadze. Jugador de rotación en Granada, con un promedio de doce minutos por partido y cinco puntos. El pasado fin de semana aportó cuatro para el triunfo ante el Valencia del actual colista de la ACB, que no conocía la victoria tras los primeros cinco duelos.

Burjanadze con la camiseta del Granada ACB

- Goran Huskic. El Jokic de los pobres empezó la campaña paseando su categoría por el Multiusos del Sar, pero cayó lesionado en la primera jornada ante el Menorca y fue operado el pasado 20 de octubre de una rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco medial de la rodilla izquierda. No se aguarda que pueda jugar esta temporada.

- Phil Scrubb. Estaba en expectativa de destino hasta hace algo menos de un mes firmó un contrato que le mandó a Esmirna a jugar con el Aliaga Petkimspor de la liga turca, que también disputa la Europe Cup. Se ha hecho con un lugar en el equipo, minutos y galones. Tres puntos, siete rebotes y seis asistencias en su último partido del campeonato doméstico, en el que ya tenía experiencia antes de jugar en España.

- Olle Lundqvist. Empezó lesionado en Santiago con una luxación del hombro derecho en un amistoso en Oviedo. En A Coruña ya había sufrido un calvario con el izquierdo. Pero ha regresado y suma ya aportación en tres partidos. En el último duelo ante Tizona dejó buenas sensaciones con once puntos de valoración en 19 minutos.

- Atoumane Diagne. Uno de los ídolos de la grada naranja encontró continuidad en la ACB a través del Hiopos Lleida. Allí promedia en este inicio de competición 14 minutos, 4,7 puntos y 2,8 rebotes y algo más de un tapón por partido. “Estaré siempre agradecido al Básquet Coruña por haberme mostrado su confianza en un momento complicado, cuando otros no lo hicieron”, explicó en una reciente entrevista.

- LJ Figueroa. Fue la primera salida, apenas en los albores de la competición. Se fue al Aris de Salónica griego y en verano se alistó para jugar unos partidos en liga dominicana con Marineros de Puerto Plata. Se fue tarifando y entre denuncias de impagos para integrarse en Rafael Barias, el club en el que se lanzó a la fama, pero a finales del mes pasado se anunció su llegada al roster de los Capitanes de la Ciudad de México, el equipo que la NBA promueve en la capital azteca para competir en su liga de desarrollo, la G League. En la Conferencia Sur el equipo, que juega como local en el gigantesco Arena CDMX con aforo para más de 22.000 seguidores, perdió sus dos primeros partidos, con doce puntos de promedio para el exjugador naranja, que ya va por su tercer equipo en esa competición tras pasar por los vinculados a Lakers y Warriors.

- Ingus Jakovics. El base letón es un pilar del Palencia, uno de los rivales del Básquet Coruña en la lucha por regresar a al ACB. Allí, a las órdenes de Natxo Lezcano, juega 23 minutos por partido con un promedio de casi diez puntos y un discreto 26,7% en el triple.

- Aleix Font. Otro que reenganchó en el ACB tras rechazar la oferta de renovación del Básquet Coruña. Está en las filas del Bilbao Basket, pero con una participación testimonial en la Liga, apenas cinco minutos por partido de promedio. Su aportación es mayor en competición europea: 17 minutos por partido y una media de casi 12 puntos en los cuatro disputados hasta ahora por su equipo en la FIBA Europe Cup.

- Augusto Lima. Se fue de A Coruña a jugar la liga indonesia con el RANS Simba Bogor. Disputó siete partidos y acabó allí su periplo a mediados de julio.

- Ángel Núñez. Destacó con la selección dominicana en la Americup en la que cayeron en cuartos de final ante Brasil. Buscó acomodo en Europa, pero hace un mes llegó al Club San Lázaro de su país, donde firmó promedios demoledores hasta quedar eliminado el pasado fin de semana en las semifinales de la liga TBS Distrito 2025.

- Álex Hernández. Tras cuatro temporadas y con 35 años cerró su etapa en el Básquet Coruña. Va al Coliseum a ver al equipo, pero no ha anunciado si sigue o no en activo.

- Omar Thiam. Casi catorce minutos por partido en Segunda FEB con el histórico Huesca La Magia con el que se enfoca en un rol defensivo