Llamada a la cautela

Carles Marco, durante un tiempo muerto Manolo Barro/FEB

El tremendo arranque del Leyma Básquet Coruña, único invicto después de consumidas las siete primeras jornadas de la fase regular de Primera FEB, y la victoria –con remontada en el último cuarto incluida– en la cancha del Estudiantes empiezan a levantar unas exageradas –por lo pronto– expectativas de ascenso.

Puñetazo del Leyma Coruña en la mesa de Primera FEB (87-92) Más información

El 7-0 que luce la plantilla entrenada por Carles Marco es la quinta mejor marca de victorias en un comienzo de curso en la segunda categoría del baloncesto español, que echó a andar en 1996-97. Marca que comparte con cinco equipos. Tres de los cuales se quedaron a final de temporada sin dar el salto a la ACB.

Los dos que sí lo consiguieron, no pueden estar más separados en el tiempo. El Cantabria Lobos, en la campaña primigenia, lo hizo vía playoffs, tras un 18-8 en la regular. Subieron los dos finalistas, el equipo montañés y su verdugo en el último cruce, el Ciudad de Huelva.

El otro es el San Pablo Burgos de la última campaña completa disputada. Ascendió directo tras arrasar en la fase regular, donde ganó 32 partidos y perdió solo un par, uno por un punto y el otro por dos.

Fuera de los playoffs

Los 7-0 iniciales que no acabaron con celebración son los del Los Barrios 2002-03, el Plasencia 2003-04 y el Andorra 2012-13. El primero de ellos es el caso más curioso. El equipo algecireño cerró la séptima fecha del calendario invicto y con dos victorias de margen sobre el Tenerife, el Bilbao Basket, el Gijón Baloncesto y el Zaragoza. Acabó la regular en negativo (14-16) y en la décima posición, la primera sin billete para la postemporada.

El Plasencia, que encaró la octava jornada con un triunfo de margen respecto al Bilbao Basket, terminó tercero y en los playoffs cayó eliminado en cuartos de final a manos del Zaragoza (2-3).

Por último, el conjunto del principat superaba tras la séptima fecha en dos éxitos al Tizona, el Básquet Coruña –al que eliminaría, por 3-2 en primera ronda de los playoffs–, el Alicante y el Palencia. Concluyó la regular en la segunda plaza, con balance de 22-4, pero en la fase por el ascenso dobló la rodilla (2-3) en la final contra el Alicante.

Incluso hay un mejor arranque liguero sin premio final. Lo protagonizó el Club Ourense Baloncesto en la temporada 2001-02, en la que otro equipo, el Manresa, firmó la mejor marca de la historia (13-0), que comparte con el Obradoiro.

El conjunto de la ciudad de As Burgas ganó sus nueve primeros compromisos y solamente perdió cinco de los 30 encuentros de la regular, que remató en la segunda plaza. Pero en los playoffs se estrelló contra el Alicante, que le propinó un contundente e inesperado 3-0 a un paso de la final.

De los equipos que lideran este ranking, uno se tuvo que trabajar el ascenso más allá de la fase regular, porque en esa temporada no existía el ascenso directo. Fue el mencionado Manresa, que cerró la regular como líder (26-4), aunque ni siquiera necesitó ganar la final –ascendían los dos–, en la que cedió, a doble partido, frente al Alicante: 82-89 en el Nou Congost y 85-85 en el Centro de Tecnificación Pedro Ferrándiz.

El Obradoiro de la campaña 2010-11 acabó la regular en la segunda posición, con 28 victorias y seis derrotas. En la final de los playoffs batió por 3-1 al Tizona Burgos.

Hay otro caso de 9-0 de inicio, el Alicante del temporada 2008-09. Cerró la regular segundo, con 25-9, la misma marca que el Valladolid, ante el que perdió los dos partidos. El equipo pucelano llegó a la jornada final ya con el ascenso en el bolsillo. El cuadro levantino le siguió a la ACB al superar al Melilla en el partido definitivo de la Final Four.

El segundo mejor arranque lo tiene, en solitario, el Breogán, que sacó adelante sus once primeros encuentros de la campaña 2017-18. Subió directo tras liderar al final de la fase regular con tres triunfos de margen sobre el CB Prat.

No hay una pauta irrefutable, aunque la balanza se incline, por lógica simple, hacia el ascenso. Pero por un escueto 6-4. Así que campanas al vuelo, las justas.