Toni Ten: "Espero un partido con mucho ritmo, con mucha velocidad"

Toni Ten, durante un partido de la presente temporada Nicholas P. Jones/FEB

Toni Ten, entrenador del Estudiantes, espera "un partido con mucho ritmo, con mucha velocidad" este domingo (18.30 horas) en el Movistar Academy Magariños, el duelo estrella de la séptima jornada entre los dos primeros clasificados de Primera FEB.

Ten comenzó la rueda de prensa previa asegurando que "seguimos trabajando bien, seguimos creciendo, queriendo jugar mejor cada día y valorando todas las cosas que se tienen que valorar en un grupo de trabajo. Tenemos buenas sensaciones y buena química de equipo".

Respecto a la condición de invicto del Leyma y su privilegiada ubicación en la tabla admite que "tampoco nos fijamos demasiado en la clasificación, en si líder o no líder. Te tienes que fijar en lo que tú puedes controlar, que hacer las cosas bien, hacer un buen trabajo durante la semana, tener a la gente enfocada en ese trabajo".

Pese a todo, reconoce que "evidentemente, conforme te vas acercando, los detalles del partido van pesando más en el volumen y el foco del entrenamiento. Tenemos un equipo muy profesional, con lo que cualquier tipo de ajuste que quiera trabajar da buen resultado".

"Espero un partido bonito, porque ellos hacen un juego atractivo y con muchísimo ritmo, de defensa y de ataque, con muchísima verticalidad y muchísimo uno contra uno. Espero un partido con mucho ritmo, con mucha velocidad, con dos equipos que quieren meter muchos puntos, pero también con dos buenos equipos defensivos", apunta el entrenador del conjunto colegial.

En cuanto a las claves del encuentro, el preparador castellonense lo tiene claro: "Vamos a intentar minimizar sus puntos fuertes, que son muchos. Porque es un partido entre dos equipazos, con plantillas muy completas, de primer nivel, y un ambiente terriblemente bonito para nosotros en Magariños. Con ganas de montar una buena".

En lo tocante al cambio de pabellón, el enorme Movistar Arena por el pequeño Magariños, Ten tiene sentimientos encontrados. Por un lado, "siento mucho que no pueda entrar toda la gente que nos gustaría, y más siendo un partido importante y especial. Es una putadilla para la cantidad de gente que quería venir". Por el otro, "Magariños es especial, nuestra afición es especial y es especial cuando se juntan Magariños y nuestra afición", concluye Toni Ten.