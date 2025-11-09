Puñetazo del Leyma Coruña en la mesa de Primera FEB (87-92)

Paul Jorgensen anota una bandeja en el partido del Magariños Nicholas P. Jones/FEB

El Leyma Básquet Coruña ejerció de líder en la cancha del Estudiantes, en un duelo entre los dos primeros clasificados en el que los naranjas fueron de menos a más y resolvieron en un fantástico último cuarto, donde la defensa, Pacheco, Jorgensen y Jacobo Díaz doblegaron al titular del Magariños (87-92).

La mitad (larga) del primer cuarto tuvo dos mitades diferentes pero muy parecidas en la anotación. Aunque no en la manera de anotar. Los de Carles Marco lo hicieron básicamente a través de la defensa: tres balones robados en menos de tres minutos. Uno acabó en bandeja de Cuevas, los otros dos, en triples del propio base y de Jou. Y con 3-10 Toni Ten paró el partido por primera vez.

El exnaranja Filipovic sumó la cuarta pérdida a la salida del tiempo muerto. Esta vez sin premio para el Leyma. El error le costó al banquillo al croata. Para dar entrada a Granger. Y el partido se tiñó de azul.

El base uruguayo serenó a sus compañeros, abrió la defensa naranja y el Estu empezó a ver el aro como una piscina. Dos triples, de McGrew y Silverio, ambos tras casi perder la redonda, resucitaron al anfitrión. Garino añadió otro y Marco se vio obligado a gastar su primer minuto de instrucciones (12-10).

Con 16-12 en el marcador Brnovic se torció un tobillo y tuvo que enfilar el banquillo sin casi poder apoyar el pie. No volvería a pisar el parquet. Una baja notable, y más frente a un rival contra el que todo arsenal es poco.

Una suspensión de Thiam cortó el parcial, aunque solo temporalmente. Garino y Granger, ambos desde el arco, estiraron la renta hasta ocho puntos (20-12). El uruguayo, con otra diana lejana, la puso en once, la misma con que se llegaría al final de un acto inaugural donde el Leyma no rentabilizó sus seis rebotes ofensivos y el Estudiantes firmó un tremendo 7 de 10 en triples y... no anotó ni una sola canasta de dos (27-16).

El Básquet Coruña, que acertó dos de sus tres primeros intentos lejanos, erró los doce siguientes. Entre ellos los tres primeros del segundo acto. A pesar de ello, se las ingenió para abrirlo con un parcial de 0-6. Sin Granger en pista.

Vaulet, con un matazo de rebote ofensivo y dos libres de una antideportiva de Pacheco, reabrió la distancia. En la siguiente jugada, el brasileño recibió una falta susceptible del mismo castigo, que el trío del silbato dejó en sanción normal. Un triple de Garino, sobre la bocina de posesión, tras reverso y bien defendido, devolvió al Estu su máxima renta (34-23). Canasta contestada de la misma forma por un Pacheco muy vertical contra Filipovic.

Entre otras cosas, el Leyma estaba echando de menos a Jorgensen. Muy vigilado y encimado, el de New Jersey anduvo incómodo, con dificultades para atacar el aro. Se soltó en cuanto subió los primeros puntos, dos libres, a su casillero. A continuación anotó una bandeja que obligó a Ten a pedir tiempo muerto (35-30).

A costa de desproteger algo el poste bajo, donde el exnaranja Nwogbo hizo daño posteando, reboteando y forzando libres (aunque estuvo muy poco atinado), el Leyma mejoró su defensa exterior. Y con ello mejoró su situación. Un triple de Cremo redujo el hueco a otro (37-34).

Trabajo de hormiguita, de corredor de fondo, arruinado en el último minuto por dos fallos, de Radoncic y Cuevas, en tiros a aro pasado, castigados con aciertos de Vaulet y Granger (47-38 al descanso).

Renacer tras el descanso

En la primera posesión de la segunda parte el Leyma forzó 24 segundos sin tirar del Estudiantes. Buena señal. Más presión a Granger, 2+1 arriba; más manos en línea de pase, pero más faltas: tres en dos minutos y medio. Entre ellas la tercera de Cremo. Poco después caería la de Radoncic. Y el tercer triple de Granger, que con una bandeja, tras error clamoroso de Thiam otro lado de la pista, llevó de nuevo al Estu los once de margen (55-44).

Cuatro puntos de Jorgensen fueron el único alimento del Leyma en este tramo donde los de Ten amagaron con escaparse. El escolta añadió un triple para bajar de los dobles dígitos (57-50). Y Ten sentó a Granger.

La segunda mitad de este periodo fue casi un calco del del anterior. El Leyma fue limando punto a punto. Con Diop frenando, ahora sí, a Nwogbo, y sumando desde el 4,60. Pero naufragó en poco más de un minuto. Un triple de Salin -sus primeros puntos en el choque-, un 2+1 de Vaulet, una técnica a Cuevas y otra a Carles Marco, ambas por protestar una falta señalada a Braz, subieron un nueva máxima al electrónico (66-53), a la que Pacheco le descontó dos puntos desde la línea, mandando el duelo al capítulo final con los ya clásicos once.

Con el brasileño emparejado con Granger, por primera vez en el partido, arrancaron los diez minutos definitivos. Y con el cuarto triple de Garino. Replicado con un 3+1 de un Jou que llevaba muchos minutos desaparecido en ataque (69-63). Le siguió Jorgensen, también desde el arco, para reducir la distancia a una diana lejana (71-68).

Del tiempo muerto obligado de Ten salió el Estu de nuevo con Filipovic al timón. Y con dudas. Ante un rival que las castiga como ninguno. La defensa naranja empezó a marcar la pauta y de ello se benefició al otro lado Jorgensen, que con cinco puntos seguidos estrechó el cerco (73-72), antes de que Jacobo Díaz, con su primera anotación, un triple, voltease la tortilla (73-75).

Garino salió al rescate del Estu, con tres canasta seguidas, pero Jacobo Díaz y Jorgensen, con sendas dianas lejanas, mantuvieron al Leyma al mando (79-81), con poquito más de tres minutos por jugar. El estadounidense dio un tremendo susto cuando rodó por el parqué, agarrándose el tobillo derecho tras anotar, desde el arco, el 79-84.

Un error de Cremo, hacer falta a McGrew cuando tenía ventaja en el poste bajo, regaló tres puntos al Estu. Con el partido en un triple, las muñecas se aceleraron. para mal. El Leyma se hizo fuerte atrás y en el rebote defensivo. De uno nació una falta a Thiam, que convirtió dos libres con solo 60 segundos en el reloj (82-87).

Y de nuevo salió Garino al rescate, con un triple frontal. El tercer triple de Jacobo Díaz, a 16 segundos del minuto 40, hizo olvidar el error garrafal del trío arbitral que pudo haberle costado muy caro al Leyma. Señalaron fuera de fondo a Jorgensen, que soltó el balón antes de pisar fuera. Infracción ficticia de la que Granger hizo el 87-87.

En la última posesión azul, McGrew erró desde el arco, Garino no rentabilizó el rebote ofensivo, Jorgensen capturó el siguiente y mandó un pase de béisbol al Jacobo Díaz para que el madrileño, con un mate, aplicase el descabello al equipo donde dio sus primeros pasos.

Una victoria de menos más, el sello de este Leyma inasequible al desaliento, sean cuales sean las dificultades. Un puñetazo en la mesa de Primera FEB, que cuenta con un sólido líder, invicto y ahora con dos triunfos de margen sobre el segundo.