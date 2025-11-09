La previa | El Estudiantes amenaza al invicto Leyma Básquet Coruña

Acción de Dino Radoncic en el partido contra el Fuenlabrada Mónica Arcay/FEB

El Movistar Academy Magariños (nombre comercial del legendario Antonio Magariños) se queda pequeño ante la grandeza del duelo que este domingo (18.30 horas) libran el líder, Básquet Coruña, y el segundo clasificado, Estudiantes.

A la sazón, los tal vez principales candidatos al ascenso directo. El tercero, Obradoiro, es el único que ha podido hasta ahora con el Estudiantes, al que superó hace dos jornadas en el Movistar Arena (78-79), gracias a una acción milagrosa de Alex Barcello en los segundos finales.

El Leyma afronta esta segunda cita de su particular amen corner de la primera vuelta con los biorritmos por las nubes, tras borrar de la pista (101-75) a un Fuenlabrada que llegaba al Coliseum como el otro invicto de Primera FEB.

La máquina frenética de Carles Marco está cada semana más engrasada. Ante el equipo del sur de Madrid funcionó, en toda la cancha, como un reloj suizo. Y ello pese a la ausencia de Caio Pacheco, que regresa tras perderse tres de los cuatro encuentros precedentes por una lesión en el tobillo izquierdo.

Fuego amigo

Todo arsenal es poco para hacer frente al plantel que entrena Toni Ten, que la pasada campaña llevó al Fuenlabrada de Paul Jorgensen a la final de los playoffs, donde cayó ante el Real Betis de Dino Radoncic.

El fuego amigo no remata aquí: Goran Filipovic y Lottana Nwogbo pasaron antes por A Coruña que por la capital de España. El base croata, que viene de firmar un partidazo en Cartagena (33 de valoración), como base titular ante la baja, por un proceso gripal de Jayson Granger, militó en el Leyma la temporada antes del ascenso.

El pívot estadounidense internacional con Nigeria vistió la naranja en dos cursos no consecutivos. En el 20-21 disputó los últimos 16 partidos, once de la fase regular y cinco en los playoffs, donde el equipo de Sergio García se quedó a un paso de la final. Luego compartió vestuario con Filipovic en la campaña 2022-23.

Granger, que vuelve a la convocatoria, es el referente número uno del Estudiantes. Su máximo anotador (12,2 puntos, los mismo que Omar Silverio) y el máximo asistente (7,0) de la competición. Además, es una amenaza desde lejos, aunque no ha empezado el curso demasiado fino en esta faceta (28,9% de acierto entre liga y Copa), como en las cercanías del aro, donde usa el cuerpo para postear a sus pares.

Otros tres jugadores se mueven en dobles dígitos: Sasu Salin (11,5, con el 41,7% de acierto entriples), Tanner MacGrew (11,7, con el 37,5%) y Pato Garino (10,2, con el 50%). Filipovic (9,4), Juanpi Vaulet (8,2) y Nwogbo (8,0) completan el arsenal ofensivo.

En lo defensivo sobresale Amida Brimah, mientras que Asier González y el joven Lucas Giovanetti no están aportando grandes cifras en ataque. El pívot Hugo López, lesionado gravemente en septiembre de 2024, cuando estaba cedido en el Oviedo, todavía no ha vuelto a las pistas.

Mucha igualdad

A nivel colectivo, lo mismo que en la clasificación, mucha igualdad. En ataque, mandan los naranjas, con 92,8 puntos de media, la más alta de la liga, por 89,5 de los azules, la tercera.

En defensa también están, casi en el mismo orden, en el ranking, aunque los de Marco, segundos tras el Palencia, encajan cuatro puntos y medio menos de media que los de Ten.

Los anfitriones en el Magariños mejoran estadísticamente al Leyma en acierto desde el arco y desde los 4,60 metros, donde figuran terceros, siete puestos por delante de los naranjas, que también están (ligeramente) por detrás en faltas cometidas y en faltas recibidas.

La debilidad más notable en cualquiera de los dos equipos la presenta el Estu en un apartado nada baladí, el rebote ofensivo: solo 8,8, el décimo tercer guarismo de la competición. El líder de Primera FEB es tercero, con casi trece capturas por encuentro.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue, lógicamente, en la temporada 2023-24. El 8 de marzo de 2024, en el Palacio de los Deportes de Riazor, de donde el Estudiantes salió vapuleado (114-88).

El Básquet Coruña, que firmó la segunda máxima anotación y la cuarta valoración (135) más altas de su historia, empezaba a oler mucho a ascenso. Ni uno solo de los 22 protagonistas de aquella cita estará este domingo en el Magariños.