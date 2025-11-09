El 1x1 del Básquet Coruña ante el Estudiantes

El Básquet Coruña volvió a hacer un gran trabajo colectivo Nicholas P. Jones/FEB

8 DÍDAC CUEVAS

Aunque lo pasó mal en defensa contra Granger, mucho más alto fuerte, en ataque supo castigar al uruguayo y sacar bastantes tiros libres. Además repartió 4 asistencias.

9 PAUL JORGENSEN

Nueva exhibición del escolta de New Jersey. Tardó en arrancar –no anotó hasta el minuto 16–, pero cuando lo hizo no tuvo compasión de su exequipo. Firmó 11 de sus 16 puntos en el decisivo último cuarto.

6 JOE CREMO

El neoyorquino sigue sin despertar del todo. Ayer no era un día para postear ante pares tan fuertes como él. Estuvo mucho mejor en la defensa sobre Salin.

7 GUILLEM JOU

Menos activo que en partidos anteriores, pero con el don de la oportunidad para colar sus cositas, como un 3+1 al principio del último acto y con un peligroso 69-59 en el marcador. Sumó 4 rebotes.

- MACACHI BRAZ

Poco más de cuatro minutos estuvo en pista el angoleño, en los que falló un tiro y cometió una (discutible) falta que dio origen a dos técnicas al Básquet Coruña.

9 CAIO PACHECO

Reaparición a lo grande del brasileño. Valiente, vertical y decisivo en el último período con puntos, dirección y una defensa que ahogó a Granger. Cinco rebotes y 4 pases de canasta redondearon su gran actuación.

- DANILO BRNOVIC

Estuvo en cancha poco más de tres minutos antes de torcerse un tobillo. No volvió al parqué.

8 ILIMANE DIOP

Otro que tardó en arrancar. En la segunda mitad estuvo más duro contra Nwogbo y al otro lado de la pista sacó una canasta por aquí, unos tiros libres por allí, un rebote por allá... Va a más.

7 ABDOU THIAM

Trabajo sordo el de senegalés, que se está acostumbrando a sumar sin hacer ruido. Aunque falló un par de tiros bajo el aro, a la hora de la verdad acertó, incluyendo dos libres a 60 segundos del final. Seis rechaces capturaron sus manos.

6 DINO RADONCIC

Penalizado por las faltas, el montenegrino vio reducida su presencia en pista. Aun así, estuvo atinado en el tiro (3 de 4).

9 JACOBO DÍAZ

El tercero que tardó en aparecer. Lo hizo en unos diez minutos finales devastadores. Pasó por el aro los tres triples que intentó, cerró el duelo con un mate y fue el máximo reboteador naranja con 8.

- CARLOS VARELA

Solamente estuvo en pista durante los últimos 26 segundos del tercer cuarto.