Carles Marco: “Les dije que si hay que perder, que sea como entrenan y como juegan”

Carles Marco pide cabeza a su equipo durante el partido contra el Estudiantes en el polideportivo Magariños NICHOLAS P. JONES/FEB

Carles Marco insistió en mantener los pies en el suelo tras la séptima victoria en siete partidos, en cancha de otro de los grandes aspirantes al ascenso. El técnico naranja habló de “cambio de chip” a partir del tercer cuarto y espera que Danilo Brnovic, Paul Jorgensen y Caio Pacheco puedan estar al 100% de cara al largo parón que espera al equipo tras el partido del próximo viernes ante el Melilla en el Coliseum.

El preparador badalonés reconoció que el Estudiantes fue mejor durante largos tramos del encuentro. “Mucha parte del partido ellos han sido mejores. Nosotros no hemos jugado los primeros veinte minutos con nuestra identidad. Nos han parado y no hemos corrido. Todo por mérito de ellos, pero estoy orgulloso de mi equipo por el tercer y cuarto cuartos, porque no era fácil”, afirmó.

El entrenador del conjunto coruñés también habló sobre el incidente tras la torcedura de tobillo de Paul Jorgensen después de pisar a Toni Ten, entrenador estudiantil. “A Toni lo considero un amigo y no me ha gustado que se enfadara conmigo y con Paul. Pero ha sido el momento de la torcedura, que nos hemos cagado en todo por si se había hecho daño. Nos sabe mal si se ha sentido mal Toni. No era nada hacia él. Es un gran entrenador y le aprecio muchísimo”.

Marco incidió en la clave del despertar de su equipo. “Les he repetido todo el partido que si hay que perder que sea como entrenan y como juegan, y no diferente, que es lo que hicimos todo el primer tiempo. Eso ha sido un poco el cambiar el chip, sobre todo a partir del tercer cuarto”, dijo.

Sobre el desarrollo y desenlace del choque, Marco vio cosas muy distintas a los seis anteriores. “Hoy me ha sorprendido un poco porque el último cuarto nosotros no habíamos sido el rodillo que habíamos sido en los primeros veinte minutos en muchos partidos. Seguramente no habíamos desgastado al Estu como hemos desgastado a otros equipos”, analizó.

Carles Marco finalizó su comparecencia hablando de la situación clasificatoria y del futuro próximo. “Está muy bien llegar aquí, pero con los pies en el suelo, vamos a seguir trabajando y a ver si recuperamos a Danilo, si Paul no está muy dañado del tobillo, si Caio va mejorando, porque después tenemos la Copa y parón. Sin pensar mucho en la clasificación y sí en seguir transmitiendo esas buenas sensaciones”, concluyó.