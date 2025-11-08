El Obradoiro abusa del rival copero del Básquet Coruña

Imagen del duelo entre el Obradoiro y el Tizona Burgos Adrián Baulde/FEB

Cuatro partidos disputados en la primera tanda de la séptima jornada liguera, entre los que destacan el varapalo del Obradoiro al Tizona, rival del Básquet Coruña en octavos de final de la Copa de España; el segundo seguido que se lleva el Fuenlabrada y el regreso a la senda triunfal del Palencia.

Cinco jugadores en dobles dígitos, entre ellos dos ex del Leyma, Yunio Barrueta (16 puntos) y Alex Galán (11) fueron bastante argumento del plantel de Diego Epifanio para desbordar (93-68) al equipo burgalés en un duelo marcado por la paliza parcial del primer cuarto (30-12).

Javonte Brown y Ramón Vilà, con 11 tantos por cabeza, fueron los mejores en el conjunto que visitará el 19 de este mes el Coliseum, donde la semana pasada fue arrollado el Fuenlabrada.

El equipo del sur de Madrid no reaccionó este sábado. Más bien lo contrario: derrota por 71-92 contra un Oviedo que llegaba a la cita con dos triunfos en seis partidos. Greg Parham (19 puntos) y Dan Duscak (19) y Raúl Lobaco (15 y 11 rebotes) encabezaron la ofensiva del cuadro carbayón, que decantó la balanza de su lado en los periodos pares: 15-29 en el segundo y 13-24 en el cuarto.

En el bando local, donde faltó Alex Murphy –su jugador más inspirado en el multiusos de Ponte da Pedra– solo tres argumentos. Entre Vitor Benite (26), Mateo Díaz (19) y el exnaranja Romaric Belemene (11) firmaron el 78,8% del cortísimo plantel gobernado por Iñaki Martín.

Y un dato todavía más espeluznante: entre el escolta brasileño (26) y el base argentino (27) consiguieron 53 de los 58 créditos de valoración del equipo madrileño.

Adiós a la crisis

El Palencia volvió por sus fueros tras dos derrotas consecutivas. Lo hizo anotando mucho en la pista del segundo mejor ataque de la competición, el Zamora (77-102). Y, al igual que el Oviedo, abriendo brecha en el segundo cuarto. En su caso, un abismo: 10-42 de parcial.

Manu Rodríguez (22 tantos, con un tremendo 5 de 6 desde la larga distancia) ofició de maestro de ceremonias en un festival en el que también lucieron Adam Kunkel (15), Alec Wintering (12), Álvaro Muñoz (11, con 3 de 4 en triples) y Josip Vrankic (11 y 10 capturas bajo los aros).

Victoria también muy autoritaria, la cuarta en seis encuentros, del otro gallego en liza, el Ourense, que borró del parqué del Pazo Paco Paz al Cartagena (91-65). El internacional portugués Rafa Lisboa (28 puntos, con 7 de 8 en tiros de dos) llevó la batuta en el conjunto entrenado por el ferrolano Moncho López. El pívot brasileño Vitor Faverani (15 y 9 rebotes) volvió a destacar las filas del equipo blanquinegro.

Para este domingo quedan, además del Estudiantes-Leyma, otros tres encuentros. El más atractivo, por la rivalidad local, es el duelo entre el colista Palmer (0-5), que estrena técnico, Lucas Victoriano, y el Menorca (2-4).

Además, el Melilla (1-5) pone a prueba el momento de un Alicante (4-1) instalado entre los mejores. Completa la séptima jornada el duelo en San Sebastián entre un Gipuzkoa en apuros (1-4) y un Palma con dos victorias en cinco encuentros.