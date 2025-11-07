Dídac Cuevas: "Los premios individuales no dan ninguna recompensa, pero sí confianza"

Dídac Cuevas, con el premio Estrella Galicia del mes de octubre CH.N

Dídac Cuevas recibió en este viernes el premio de Jugador Estrella del Básquet Coruña en octubre, el primer galardón mensual de la temporada 2025-26, ya que en septiembre solo se disputó un partido.

El base barcelonés se impuso en la votación, de los aficionados y los medios de comunicación, al escolta Paul Jorgensen y al pívot Abdou Thiam. Cuevas promedió 10,6 puntos, 3,2 rebotes, 4,4 asistencias, 2,6 robos y 13,5 de valoración en los cinco encuentros ligueros.

No obstante, su actuación más deslumbrante como jugador del Leyma la firmó en en dieciseisavos de final de la Copa de España, en la cancha del Menorca. Cuevas registró 21 tantos, 7 rechaces, 9 pases de canasta y 4 balones recuperados, para un total de 36 créditos de valoración, cifra que le dio el MVP de la primera ronda del torneo del KO en el que entraron los equipos de Primera FEB.

Reconocimiento: "Estamos en el mes de noviembre, los premios individuales no dan ninguna recompensa. Sí que es verdad que a nivel de confianza lógicamente siempre va bien no te voy a engañar, un premio individual siempre es bonito, pero lo que importa es el colectivo, llevamos seis partidos de liga oficiales, esto acaba de empezar".

Importancia del premio: "Cada año que pasa mi carrera deportiva le doy menos importancia. Intento que los equipos donde esté compitan los ocho o nueve meses que estemos en temporada. Repito, un premio individual da confianza de que estás haciendo bien las cosas, pero bueno, al final si salen bien las cosas individualmente es porque tengo gente alrededor que me ayuda en el día a día y esto también es suyo. Hoy seré yo pero lo bueno de este equipo es que se está viendo que cada día sale uno, así que a seguir trabajando".

Estudiantes: "Seguramente una de las salidas más difíciles de la competición. Un partido que todo el mundo tiene tachado en el calendario. Siendo conscientes de la dificultad del partido, hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo y esa es la mentalidad. Ir a ganar el partido, ir a competir los 40 minutos. Puede pasar que se pierda, puede pasar que se gane, independiente de eso que nuestras cosas los básicos vamos bien que eso nos da más posibilidades de llevarnos el partido".