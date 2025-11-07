Carles Marco: "Tenemos que minimizar cada uno de sus focos"

Carles Marco, en la rueda de prensa de este jueves CH.N

Carles Marco declaró, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (18.30 horas) en la pista del Estudiantes, que una de las claves para que el Leyma Básquet Coruña se mantenga invicto es "minimizar cada uno de sus focos" anotadores.

Respecto al estado del equipo, el preparador badalonés indicó que llega "bien, con ganas, aunque la semana se nos está haciendo un poco larga. Pero hemos podido trabajar y estamos con ganas de poder competir contra un rival difícil y en una pista difícil. A ver si podemos sacar algo positivo".

Marco prácticamente garantizó el regreso de Caio Pacheco. "Ha ido entrenando, que es una cosa muy positiva, ya que no había entrenado en las últimas tres semanas. No está al ritmo que están los demás, pero quedan tres entrenos y espero que si no pasa nada podremos contar con él".

En el Magariños se enfrentarán el equipo que más anota de la competición (Leyma) y el tercero (Estudiantes). "Ellos tienen mucho potencial ofensivo, muchos focos de atención. Si queremos competir el partido tenemos que intentar minimizar daños de muchos de sus jugadores; es difícil porque tienen cinco con muchas opciones de anotar. Hay que intentar que sea un partido donde ellos no se sientan cómodos y no anoten con tanta comodidad; eso sería bueno para nosotros".

Jayson Granger, líder estadístico y espiritual del Estudiantes, se perdió el partido de la pasada jornada. A la pregunta de si su presencia o no puede cambiar algo el plan de partido, Marco contestó: "Creo que sí que estará. Lo que sí cambia para nosotros es el poder tener a Caio, porque es un jugador importante, como lo son todos en nuestra plantilla, y porque nos da muchas más alternativas a la hora de jugar y de defender. Filipovic es de una manera, Granger es de otra... Granger es un jugador grande, físico, que en algún momento Dídac lo puede defender perfectamente, y Carlos [Varela] también, pero teniendo a Caio tenemos también muchos más recursos".

El partido estrella de la séptima jornada no tiene un escenario acorde a la grandeza de la cita, sino el pequeño y entrañable Antonio Magariños . "Será diferente", subraya Marco. "No sé a ellos cómo les afecta. Nosotros jugamos fuera, no nos debería afectar. Lo que sí nos hubiese gustado es jugar con cuanta más gente, mejor, porque es bueno para el baloncesto y es un buen partido de Primera FEB. Hubiese sido mejor con doce mil personas en el WiZink [antigua denominación del Movistar Arena], pero es una cosa que no está en nuestras manos".

Volviendo al rival de la séptima jornada, el entrenador de Leyma no destacó ninguna línea concreta. "Es un equipo que juega bastante poste bajo; tiene mucha calidad en ello, con los 'cuatros', los 'cincos' e incluso algún alero. Luego tienen jugadores muy buenos de bloqueo directo, como son los dos bases y Silverio, que lo juegan muy bien. Y cuando están Salin y Garino en pista son un foco de bloqueo indirecto brutal. Es un equipo experimentado, los equipos de Toni [Ten] normalmente juegan muy bien al baloncesto, y está siendo así. Tenemos que ir con la mentalidad de intentar minimizar cada uno de sus focos. Vamos a hacer una cosa un poco más global e intentar que no sientan cómodos en ningún momento".

El Básquet Coruña afronta un mes de noviembre con solo tres partidos. Carles Marco subraya que "lo único positivo es que todo el mundo para [por las ventanas FIBA]. Nosotros jugamos el miércoles [19] Copa, y no me quiero lanzar mucho, porque estamos pensando en el Estudiantes, y la jornada [liguera] es el viernes [14, en casa contra el Melilla], así que no tenemos tanto parón. Pero sí que me gustaría jugar más partidos y seguir compitiendo, pero es otra cosa que no depende de nosotros. Descansaremos y entrenaremos todo lo posible para llegar lo mejor posible después del parón [el primer partido será el de diciembre contra el Palencia]. No quiero pensar en esto, solo en el domingo".

Finalmente, el técnico del líder en solitario de Primera FEB respondió que "montaremos alguna cosa" a la pregunta de si está en cartera la opción de jugar algún encuentro amistoso.