El accionariado del Básquet Coruña aprueba los presupuestos de la temporada 2025-26

Imagen de la Junta celebrada este jueves Javier Alborés

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del Club Básquet Coruña SAD celebrada este jueves en primera convocatoria aprobó los presupuestos de la temporada 2025-2026. En el acto estuvo representado el 52% del capital. Los puntos del días fueron aprobados todos casi por unanimidad; únicamente hubo alguna abstención.

En ellos se refleja la importante apuesta de la entidad naranja por llevar de nuevo al primer equipo a la máxima categoría nacional.

El presupuesto total de gastos correspondiente a la presente temporada asciende a un total de 3.306.054 euros, importe que incluye la imputación de gastos generales del club. El desglose es el siguiente: sueldos y salarios (1.439.829 euros), Seguridad Social (263.665), alojamiento jugadores (125.013), desplazamientos (156.262), agentes (103.00), gastos FEB/ACB (77.770), organización de partidos (128.976), servicios médicos externos (66.500), otros (89.280).

El presupuesto del club coruñés disminuye en más de un millón de euros con respecto a la temporada pasada, la primera en la Liga ACB. En el curso 2024-25, la cifra ascendió a 4,5 millones de euros, 1,2 más que en la presente campaña y 3 más con respecto al curso 2023-24, el del ascenso a la máxima categoría. Por tanto, en el presente ejercicio el presupuesto supera en casi 2 millones al que dispuso el equipo que dio el salto a la ACB.

En cuanto a los ingresos, 621.000 euros son de dinero público, 1.704.459, de privado; 1.065.837, de ingresos propios. En el capítulo de provisional están 793.500 de la ACB. El total es de 3.391.299.

En el apartado de ingresos se subrayó el papel fundamental de abonados y patrocinadores públicos y privados, que en una parte importante han mantenido sus aportaciones en la presente temporada, contribuyendo decisivamente a la viabilidad de los objetivos deportivos y sociales de la entidad naranja, con especial reconocimiento al Concello da Coruña, titular del Coliseum.

Antes de finalizar la Junta se sometieron a votación por parte del accionariado presente los puntos del orden del día, resultando aprobado el presupuesto y la elección de la entidad Ruiz, Carnota, Blanco y Salgado Auditores, S.L. como auditores de la Sociedad para las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025.

Igualmente, se aprobó la modificación del número de miembros del Consejo de Administración, pasando de ocho a seis, dando cuenta de la dimisión de Carlos López Cachaza y Alberto Méndez como consejeros. De este modo, el órgano rector queda integrado por Pablo de Amallo (presidente), Miguel Valín (vicepresidente), Enrique Muñoz (secretario), y los vocales Ángel Fernández Corral, Felipe Fernández Rivadulla y Juan Pablo Otero.

En diciembre el Club Básquet Coruña celebrará una nueva Junta General de Accionistas, de carácter ordinario, para abordar el informe de situación financiera y la aprobación de las cuentas de la Temporada 2024-25, una vez auditadas.

En la sesión se destacó, además, la positiva respuesta de la afición, que a pesar del descenso de la pasada temporada permanece fiel al equipo de modo muy notable, alcanzando los 5.564 abonados.

La cantera fue otro de los temas abordados, con 705 jóvenes en categorías de formación en la presente temporada, con 34 equipos federados (400 deportistas en total) y 14 escuelas en diferentes colegios (con 243 escolares). Además, el club cuenta con dos equipos de iniciación, Baby Básquet y Biberones, con 38 y 24 niños y niñas respectivamente. En total, el Básquet Coruña cuenta con once entrenadores en plantilla dedicados a estas categorías y se apoya en quince técnicos voluntarios.

En el capítulo de actividades destinadas a los más jóvenes, está previsto celebrar nuevas ediciones de los campus, tanto los de verano, el tradicional Millenium, que superará su trigésima convocatoria; y la sexta edición del Atlantic, centrado en la tecnificación; así como los Semana Santa y Navidad, que en la anterior temporada batieron récords de asistencia.