Básquet Coruña

El Básquet Coruña supera el arranque del ascenso

Los datos tanto a nivel ofensivo como defensivo son mejores que los de hace dos temporadas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
05/11/2025 19:03
Varela felicita a Jorgensen contra Fuenlabrada
Varela felicita a Jorgensen contra Fuenlabrada
Javier Alborés

El Básquet Coruña ya está firmando el mejor arranque liguero de toda su historia. Las seis victorias y cero derrotas con las que el equipo entrenado por Carles Marco ha empezado la temporada 2025-26 en Primera FEB suponen el mejor dato de los treinta años de existencia del club.

Esto incluye también la temporada del ascenso a Liga Endesa, la 2023-24. Con Diego Epifanio a los mandos, el Leyma inició la campaña con cinco triunfos y una derrota, la cosechada en la quinta jornada en la cancha de Menorca por 56-51. Pero el Básquet Coruña actual no solo mejora a su predecesor en cuanto a récord de victorias y derrotas, sino también en otros guarismos.

Espectacular acción de Dídac Cuevas en el duelo con el Fuenlabrada

Media docena para la historia del Básquet Coruña

Más información

A nivel ofensivo, el equipo de Carles Marco anota tres puntos más por encuentro que hace dos temporadas, 92,8 frente a 89,7. En defensa también supera al equipo de la 2023-24, recibiendo 74,5 puntos por partido contra los 78,7 del ascenso. Estos números implican también una mejora sustancial en la diferencia neta entre puntos anotados y recibidos. El Básquet Coruña de esta temporada cuenta con una diferencia media de 18,3 puntos, por los 11 de hace dos años.

Las sensaciones del equipo naranja están siendo extraordinarias sobre la pista, sabiendo sobreponerse, hasta el momento, a lesiones, rivales complicados y situaciones extradeportivas.

Este fin de semana llegará otro hueso duro de roer como es el Estudiantes en Magariños. Otro candidato firme al ascenso a ACB que pondrá a prueba el gran momento de un Básquet Coruña que tratará de mantenerse invicto, al menos, una semana más.

