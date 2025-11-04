Radoncic suma desde el día cero con el Básquet Coruña

Dino Radoncic en su debut en el Coliseum contra Fuenlabrada Javier Alborés

Dino Radoncic es jugador del Básquet Coruña desde hace apenas quince días, aunque sus dos primeros partidos con el equipo no parezcan decir lo mismo. El fichaje del alero montenegrino se hizo oficial el 22 de octubre para suplir la salida de Yoanki Mencía del club. Sin apenas conocer a sus compañeros ni haber prácticamente entrenado con ellos, Dino viajó a Burgos ese mismo fin de semana para entrar en la convocatoria del partido contra Tizona, donde disputó sus primeros minutos con la camiseta naranja del Leyma.

Carles Marco no dudó en darle minutos ya desde el primer cuarto y Radoncic terminó el encuentro con 7 puntos y 4 rebotes en más de quince minutos sobre la pista, dejando buenas sensaciones de lo que podía aportar al equipo con mayor tiempo de adaptación.

Pocos días después llegó la presentación oficial, donde el jugador ofreció las primeras palabras como integrante del Básquet Coruña. “Siento que estoy en un equipo perfecto para mí. Hay mucho nivel. Necesitaré alguna semana, pero creo que voy pillando las cosas muy bien”, dijo entonces Dino Radoncic. “Tuve que cambiar mi mentalidad de estar cuatro meses y medio sin jugar a ayudar al equipo al máximo. Me sentí bien, la verdad; bien de pulmones, no tan bien de piernas (risas), pero iré cogiendo el ritmo”, añadió sobre su debut. “Me están ayudando todos desde el primer día; la verdad es que me siento como si llevara aquí semanas”, sentenció.

Y así lo percibieron también tanto Carles Marco como el resto de su cuerpo técnico, ya que el pasado viernes en el duelo de invictos contra Fuenlabrada decidieron que Radoncic fuera de la partida. “Ha venido muy mentalizado de que quiere ayudarnos y hacerlo bien. Ha hecho dos/tres entrenamientos muy buenos y hemos considerado que saliera titular. No es fácil no llegar en pretemporada y adaptarse, el chico lo está haciendo bien”, dijo posteriormente en rueda de prensa el técnico catalán.

El alero montenegrino salió de titular junto con Dídac Cuevas, Ilimane Diop, Joe Cremo y Guillem Jou, a quien asistió en la primera canasta del partido. Radoncic firmó un gran encuentro teniendo en cuenta el tiempo que lleva en A Coruña. No hizo de más, pero tampoco de menos. 6 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias para 11 créditos de valoración en casi 18 minutos de juego sobre la pista de un Coliseum que acabó encantado con la actuación de su nuevo jugador.

El canterano del Real Madrid aportó también en esos intangibles que tanto gustan. Intenso en ambos lados de la pista, concentrado, con carácter y descaro a la hora de jugar. En defensa se sacrificó como el que más bailando con uno de los jugadores más peligrosos del rival como era Alex Murphy y llegando a robar un gran balón gracias a estar muy atento en la línea de pase.

Un inicio más que prometedor del último gladiador que se ha sumado al coliseo de lucha que propone Carles Marco en cada partido. Radoncic acaba de llegar, pero ni mucho menos ha desentonado en sus dos primeros partidos. Jugador y técnico coinciden en que le falta tiempo de adaptación, y seguramente sea así, pero ya ha dejado pinceladas de lo importante que puede ser.