El mes más corto del año

Caio Pacheco podría ser reclamado por Brasil para las ventanas FIBA

Después de darse un festín, el último día de octubre, en el primer asalto del particular amen corner (los legendarios, por complicados, hoyos 11, 12 y 13 del Augusta National) de la primera vuelta, el Leyma Básquet Coruña encara su mes más corto del año, un noviembre donde solamente jugará tres encuentros, la mitad que en octubre. Dos de liga regular —las dos primeras semanas— y el de octavos de final de la Copa de España, el día 19.

Este domingo (18.30 horas), el líder en solitario de Primera FEB visita al segundo clasificado, el Estudiantes. Un duelo de aspirantes que no tendrá como escenario el enorme Movistar Arena, pabellón habitual del equipo colegial, sino el Antonio Magariños, el viejo, entrañable e icónico feudo estudiantil, rebautizado como Movistar Academy Magariños.

Cinco días después, los de Carles Marco se las verán de nuevo, después de una temporada 2024-25 de los naranjas en la ACB y del Decano de la segunda categoría nacional en la tercera, Segunda FEB, con el Melilla, el rival al que más veces se ha enfrentado en sus casi 30 años de existencia.

A continuación, el miércoles 19, el duelo copero ante el Tizona Burgos. Y luego, dos semanas sin más acción que la de los entrenamientos, aunque no se puede descartar que el club trabaje en la opción de disputar algún encuentro amistoso, con el fin de mantener el ritmo en las piernas de los jugadores.

La causa del parón son realmente dos. La primera, la jornada descanso derivada de una competición con un número de equipos impar. La otra, las ventanas FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027, en las que no juegan los países africanos, que lucharán por cinco plazas mundialistas en un torneo con fechas por determinar, con lo cual el angoleño Macachi Braz, campeón continental el pasado verano, no se moverá de A Coruña.

La otra ventana en plena temporada se abrirá entre el 23 de febrero y el 3 de marzo de 2026. La siguiente llegará con el curso ya finalizado (29 de junio al 7 de julio).

Dos jugadores podría perder Carles Marco durante este primer parón. El montenegrino Dino Radoncic, que no disputó el Eurobasket de este mismo año, y el brasileño Caio Pacheco, campeón continental el pasado verano, podrían ser reclamados por sus seleccionadores. Mucho menos preocupante la del último fichaje, básicamente porque no se verá sometido a viajes interminables. Montenegro jugará el 27 en casa contra Portugal y tres días después visitará a Rumanía.

No parece muy recomendable la convocatoria del base, toda vez que se ha perdido tres de los últimos cuatro partidos del Leyma a causa de una lesión en el tobillo izquierdo, de la que recayó en la pista del Tizona. Los vuelos transoceánicos no ayudan a curar males físicos. La verdeamarelha jugará primero en Chile y luego Sao Paulo contra el combinado andino.

Una vez cumplidos los compromisos de los combinados nacionales, el líder en solitario de Primera FEB retomará el trabajo liguero el séptimo día del último mes de 2025, cuando se mida en el Coliseum al tercer y último escalón del amen corner, el Palencia.

Un parón para todos, pero no para todos igual. La idoneidad para el Leyma podría marcarla el resultado en Madrid, aunque su primera jornada de descanso liguero es, en apariencia, menos peligrosa que la segunda, que cumplirá en la última jornada de la fase regular, en la que podría jugarse mucho o muchísimo. O nada.