Guillem I, el Intocable

No es el más destacado del equipo en ningún apartado estadístico. Tampoco el que presenta el mejor +/- (incluso tiene dos partidos negativos en esta bastante engañosa estadística de nuevo cuño). En intangibles anda a la par con Jacobo Díaz o Danilo Brnovic. Y ni siquiera es el que más minutos está pista. Pero Guillem Jou es intocable como titular.

El capitán elegido por el staff técnico –los jugadores se decantaron por Dídac Cuevas–, es el único que ha salido de inicio en los siete partidos disputados, los seis de liga y el dieciseisavos de final de la Copa de España.

El alero catalán compartió esa condición con Yoanki Mencía durante las tres primeras jornadas ligueras. Pero la salida del cubano, por problemas extradeportivos, ha dejado al de Llagostera (Girona) como el hombre de más confianza de su paisano badalonés.

Y no solo como titular de inicio, sino también como ‘titular’ en cada cuarto. De los 28 disputados, Jou ha salido desde el principio en 25. No lo hizo en el tercero en casa contra el Palmer y en los dos últimos del encuentro de la primera jornada, en la cancha del Gipuzkoa. Le siguen Dídac Cuevas, con 22, y Joe Cremo, con 20.

Jou, que está promediando, en liga, 7,5 puntos (muy buen 38,1% en triples y excelente 70,0% en tiros de dos) y 3,3 rebotes, es el sexto jugador más valorado de la plantilla naranja, por detrás de Paul Jorgensen, Ilimane Diop, Dídac Cuevas, Abdou Thiam y Jacobo Díaz. En minutos, tiene por delante a estos cinco compañeros y a Danilo Brnovic.

Los intangibles

Sin embargo, Carles Marco valora mucho su seriedad en la pista, sus grandes cualidades defensivas –esas sin reflejo en las estadísticas–, una seguridad en el tiro de larga distancia que va en aumento y que se deja la piel cada segundo.

El pasado viernes, ante el Fuenlabrada, pulverizó, con 18 puntos, su tope anotador en la segunda categoría nacional. En la otra temporada en la ahora llamada Primera FEB, la 2017-18, con el Manresa, su mejor marca fueron siete tantos en la cancha del Valladolid. Contra su actual equipo metió cinco en el Nou Congost. Se perdió el partido de vuelta después de dejar de contar para el técnico ourensano Diego Ocampo a partir de primeros de marzo de 2018.

En la serie de cuartos de final de los playoffs, jugó 18 segundos en el cuarto encuentro, que el Manresa ganó en Riazor por 80-85, y 98 en el quinto, en el Nou Congost (71-68).

En las nueve temporadas que pasó en la ACB (139 partidos), todas en el club del Bages, su mejor marca son los 16 registrados en dos partidos de la temporada 2020-21: en la pista del Estudiantes –curiosamente el próximo rival del Básquet Coruña– y en la del Unicaja Málaga.

Volviendo al tema de la titularidad, Cremo y Cuevas comparten la segunda plaza de este particular podio, con cinco. El base barcelonés se ha beneficiado de la lesión de Caio Pacheco, quien salió de inicio en los dos primeros partidos a domicilio, pero lleva fuera del equipo prácticamente los últimos cuatro (solo jugó en la pista de su equipo de procedencia, el Tizona, donde recayó de la lesión en el tobillo izquierdo sufrido en el duelo liguero en Menorca). Thiam, con cuatro titularidades, se lleva el bronce.

Llama a la atención que, de los jugadores con ficha sénior, solo uno no haya salido ninguna vez inicio: Jacobo Díaz. El otro es Carlos Varela, del vinculado Xiria. El madrileño únicamente ha formado parte de tres quintetos ‘titulares’ en tres periodos, el tercero y el cuarto en el San Sebastián Arena y el último en el duelo copero en Menorca. Dino Radoncic, en dos partidos, ha salido de inicio en tres de los ocho cuartos.

Carles Marco ha utilizado cinco quintetos titulares distintos en los siete partidos oficiales disputados esta temporada. Solamente ha repetido en las jornadas uno y tres (Pacheco, Jorgensen, Jou, Mencía y Thiam) y en el duelo liguero contra el Palmer mallorquín y el copero en Menorca, cuatro días después (Cuevas, Cremo, Jou, Braz y Diop). Y en todos ellos hay un único denominador común, Guillem I, el Intocable. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.