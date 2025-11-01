Solo pinchó el Palencia entre los 'gallitos' de la categoría

El exnaranja Ingus Jakovics fue el mejor del Palencia ante el Alicante Víctor Quintana/FEB

El día de Todos los Santos puso el punto final a la sexta jornada de Primera FEB, que en la víspera había vivido tres partidos, entre ellos el que el Alicante ganó (59-79) en la pista del Palencia, único de los ‘gallitos’ de la competición que no cató el triunfo.

El próximo rival de Básquet Coruña, el Estudiantes, venció con muchísima autoridad (68-95, casi la misma diferencia de puntos que los de Carles Marco a ante Fuenlabrada) en la pista del Cartagena, a pesar de que no pudo contar con su líder, el base Jayson Granger, de lo que se benefició, a lo grande, su suplente, el exnaranja Goran Filipovic (22 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 33 créditos de valoración).

Le costó desperezarse el cuadro colegial. Lo hizo en la segunda mitad del primer acto, con protagonismo en ataque Omar Silverio (16 tantos) y de Filipovic (17 antes del descanso) y en defensa de otro ex del Leyma, Lottana Nwogbo, para coger una interesante renta (10-24).

Los pupilos de Toni Ten rompieron amarras en el tercer cuarto, donde le pusieron el candado al partido (43-67). Suman cinco triunfos en seis partidos, con lo que el próximo domingo (18.00 horas) se las verán en el Antonio Magariños los dos primeros clasificados en solitario. Ambos llegan a la cita después de ganar con la máxima autoridad, los naranjas por 26 puntos y los azules por uno más.

Segunda derrota –consecutiva– del curso para el Palencia, en el que solo destacó el exnaranja Ingus Jakovics (18 puntos). Jordan Walker (14) encabezó un póker en dobles dígitos del cuadro visitante, que suma cuatro éxitos en cinco duelos disputados.

Los mismos jugadores por encima de nueve puntos tuvo el Tizona Burgos, que se resarció de la derrota de una semana antes ante el Leyma con un trabajado triunfo (81-73) ante el Gipuzkoa de Sergio García. El ourensano Rodrigo Seoane fue el máximo anotador del conjunto local, con 15 tantos, uno más que Arnau Parrado y Ramón Vilà.

Cómoda victoria (99-75) del Zamora ante el colista Palmer (0-5), cimentada en una primera mitad rematada con 54-35 y los locales lanzando solo cuatro triples, de los que metieron tres. Colby Rogers (18 tantos) fue el máximo anotador del conjunto castellano, que ahora presenta un balance equilibrado (3-3).

Los otros equipos gallegos también cantaron victoria. El Obradoiro se trabajó a fondo el triunfo (75-79), cuarto consecutivo, en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde destacaron otros dos ex del Básquet Coruña, Alex Galán (11 puntos, con de 3 en triples) y Yunio Barrueta (10), además de Leo Westermann (12 y 6 asistencias).

Por su parte, el Ourense superó por 84-80 al Menorca. Gabe Kalscheur (17 tantos) y Rafa Lisboa (15) encabezaron el tercer éxito –en cinco partidos jugados– del conjunto entrenado por el ferrolano Moncho López, que sobrevivió al bombardeo del MVP de la jornada, Spencer Littleson (36 puntos, los mismos que créditos de valoración).

Completó la sexta fecha del calendario liguero el duelo entre el Alega Cantabria y el Melilla, rematado con triunfo montañés por un ajustado 76-72 y que deja al Decano con una victoria en seis encuentros. Josep Pérez (19 puntos), Reggie Johnson (16) y otro ex del Básquet Coruña, Pablo Hernández (18), guiaron al Cantabria al 3-3 de balance.

