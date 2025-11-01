Media docena para la historia del Básquet Coruña

Espectacular acción de Dídac Cuevas en el duelo con el Fuenlabrada Javier Alborés

La aplastante victoria (101-76) ante el Fuenlabrada no solo refuerza el liderato y marca territorio con un rival directo, también representa la sexta consecutiva en un inicio de temporada de las que hay datos federativos, la mejor racha de arranque en los casi 30 años de existencia del club.

La media docena de éxitos al ritmo de Carles Marco bajan al segundo peldaño del podio el 5-0 con que arrancó el Básquet Coruña del curso 2012-13, el del retorno a la segunda instancia nacional diez años después de venderle la plaza al Zaragoza.

Aquel plantel, entrenado por Antonio Herrera, pasó de un parcial inicial de 5-0 a uno de 0-5, parte de otro mayor: una sola victoria entre las jornadas seis y 16.

No obstante, acabaría jugando los playoffs, como último cabeza de serie, gracias al triunfo (68-75) en la jornada final de la regular en su cancha foránea más productiva, la del Força Lleida. En cuartos, contra el Andorra, tuvo match ball en casa en el cuarto partido, que perdió por 70-84, después de llegar al descanso 47-34. Mucha gente todavía recuerda el arbitraje de Bravo y Martínez Prada en los segundos 20 minutos.

En la 2021-22, también en la segunda categoría nacional, el equipo dirigido por Sergio García –actual técnico del Gipuzkoa– ganó seis partidos consecutivos al principio del campeonato, solo que tras perder el primero, en Cáceres (78-74) y el segundo, ante el Valladolid (80-81). El último éxito, por 68-80 en la cancha del Bàsquet Girona, le costó el puesto a... Carles Marco.

La racha acabó –no podía ser de otra manera–, ante el Oviedo, que arrasó en el palacio (61-83). El periodo más largo de imbatibilidad corresponde –cómo no– a la temporada 2023-24, la del ascenso a la ACB. Doce triunfos encadenaron los jugadores gobernados por Diego Epifanio entre las jornadas doce y 23.

La racha comenzó y acabó ante el mismo equipo, el Gipuzkoa. Cosas de los calendarios asimétricos. El Leyma tomó el San Sebastián Arena (84-91, tras una prórroga) y los blanquiazules hicieron lo propio con Riazor (67-84). El curso precedente se vieron las caras siete veces, con un solo triunfo local, el de Gipuzkoa en el cuarto encuentro de cuartos (3-1). Los de Epi enlazaron en la regular siete victorias entre las fechas 17 y 23.

Bajando de categoría, siete es también el número máximo de éxitos encadenados. En dos ocasiones, ambas en la EBA (actual Primera FEB). En la temporada 2006-07, con Antonio Pérez Caínzos al timón, cayeron igual que en la LEB Oro 21-22, entre las jornadas dos y ocho. El Zamora acabó con la racha ganado en el Polideportiva de Riazor 2 por 56-62.

Otro marcador magro en puntos, 44-69 contra Universidad de León, puso el punto final a una racha de siete victorias entre las fechas 17 y 23 de la campaña 2002-03, con Miguel Ángel Hoyo al frente.

En la otra categoría donde el Básquet Coruña ha jugado más de una campaña, la LEB Plata (ahora Segunda FEB), dos tacadas de cuatro, entre las jornadas siete y diez de la 2011-12 y entre la quince y la 18 de la 2009-10.

Entre medias, el peor inicio de su existencia: seis derrotas. Esa temporada solamente ganó una vez dos partidos seguidos, algo que no consiguió en la 2008-09. En la única en la extinta LEB Bronce, lo máximo fueron tres consecutivas (27 a 29).

Volviendo a Primera FEB, en las 17 temporadas, contando la actual, la racha más común es de cinco victorias, repetida las mismas veces: 2012-13, 2016-17 (cuatro a ocho), 2018-19 (doce a quince), 20-21 (cinco a nueve) y 2021-22 (27 a 31).

En las cuatro (precarias) primeras temporadas en Liga LEB, entre la 1998-99 y la 2001-02, la tacada más larga fue de tres triunfos entre las fechas cuatro y seis de la 1999-00. En la última de ellas, que comenzó con 0-5, el grupo dirigido por Juan Díaz no ganó dos encuentros seguidos hasta el tercero y el cuarto del playout contra el Córdoba, en el que se impuso por 3-1.

Hay que reseñar que, aunque faltan los datos federativos de las dos primeras campañas de vida del club, 1996-97 y 1997-98, ambas en EBA, cabe pensar que las plantillas entrenadas por Javier Castroverde, que presentaron balances de 22-4 y 23-23 en la fase regular, registraron más de una racha larga de imbatibilidad.