Básquet Coruña

Jorgensen, Jou y una noche para enmarcar

Fueron los dos máximos anotadores del Básquet Coruña en el triunfo ante Fuenlabrada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
01/11/2025 08:50
Guillem Jou y Paul Jorgensen fueron los máximos anotadores del Leyma contra Fuenlabrada
Javier Alborés

La doble jota del Básquet Coruña hizo vibrar anoche al Coliseum. Paul Jorgensen y Guillem Jou, Guillem Jou y Paul Jorgensen. Una dupla que se fue hasta los 35 puntos en el partido, siendo los dos máximos anotadores del equipo, aunque el más valorado terminó siendo Ilimane Diop. Además lo hicieron con un gran acierto, un 70% entre los dos.

De Jorgensen parece que después de cada partido te queda poco más por verle para que te sorprenda, pero el estadounidense no deja de hacerlo. Se mueve con una naturalidad y fluidez con el balón que son envidiables. Parece haber nacido pegado a una pelota naranja, la cual domina como el jugador híper talentoso que es. Crossovers, dribblings espectaculares, defensores por el suelo, finalizaciones imposibles y acierto desmesurado. Todo eso está dando Paul Jorgensen en este inicio de temporada.

Carles Marco durante el partido

Carles Marco: "Hemos trasladado la buena semana de entrenamientos en el partido"

Esas eran cosas que se presuponían del estadounidense tras su desembarco en A Coruña. Sin embargo, está aportando también en otras facetas, como la dirección de juego, las asistencias y la intensidad defensiva, donde está aportando como el que más, aunque ayer se comió una buena puerta atrás de Murphy que acabó en canasta fácil de Fuenlabrada.

Jorgensen se fue inmaculado al vestuario en el tiempo de descanso contra Fuenlabrada. 12 puntos sin fallo. Sus primeros errores llegaron en el tercer período, ambos desde el triple, pero acabó con 17 puntos y un 7 de 11 en tiros de campo.

Cositas

De Guillem Jou se podría hablar largo y tendido. Tras toda una vida en Manresa, tomó la decisión de emigrar y firmar por el Básquet Coruña en Primera FEB. Llegó con nombre, ilusionando a la afición y como un fichaje que encajaba en la idea de juego que quería proponer Carles Marco.

Desde el principio dejó señas de identidad de su estilo de juego sobre la pista, defendiendo a quien tocara y siendo ‘míster intangibles’. Su primer gran momento llegó en la Copa Galicia, cuando forzó la prórroga en la final contra el Breogán con un triple sobre la bocina. Pero su aportación en este inicio de temporada ha ido mucho más allá de la anotación. De hecho, hasta ayer, no había tenido una gran noche anotadora.

Guillem Jou fue el jugador más valorado del Leyna ante el Fuenlabrada

El 1x1 del Leyma contra el Fuenlabrada

La aportación de Guillem Jou llegaba en esas ‘cositas’ que no se ven tanto a simple vista. Excelso en defensa, siempre sacrificado por el equipo, ayudando a compañeros en las marcas y peleando hasta el último centímetro cualquier balón. En ataque va a por todos los rebotes ofensivos, molestando en muchos de ellos y llevándose otros tantos. Hasta ayer no estaba especialmente acertado, pero ya tenía enamorado a su entrenador: “Guillem increíble desde el minuto uno hasta el cuarenta. Esperando y deseando que esos tiros abiertos los meta”, dijo Carles Marco tras el partido contra Palmer.

Y Guillem metió esos tiros abiertos. Contra Fuenlabrada dio toda una exhibición. 18 puntos con siete de nueve en tiros de campo y cuatro de seis en triples. Un gran partido a nivel ofensivo y de acierto, pero en el que también tuvo sus ‘cositas’ de siempre. “Guillem ha jugado fantástico. Ha hecho lo mismo que en todos los partidos y, encima, hoy ha metido. Me alegro especialmente por él”, dijo ayer Carles Marco.

Chaly Novo