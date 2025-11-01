El 1x1 del Leyma contra el Fuenlabrada
Gran partido en líneas generales de los hombres de Carles Marco, con brillo especial de Jorgensen, Jou y el joven Varela
8 Dídac Cuevas
Eléctrico y poniendo al partido el ritmo que le interesaba al Leyma. En el último cuarto anotó un triple increíble sobre la bocina de posesión. Anotó en dobles dígitos y repartió media decena de asistencias.
10 Paul Jorgensen
Efectividad, belleza, descaro... Partido para enmarcar del Príncipe Harry de Harlem. En calidad, cantidad y oportunidad. Estuvo en prácticamente todos los highlights.
7 Joe Cremo
El neoyorquino sigue sin afinar el punto de mira (2 de 9 en tiros de campo), pero se las ingenia para sumar con tiros libres. Muy también en defensa.
10 Guillem Jou
La actuación que necesitaba el cocapitán. Acertadísimo desde el primer minuto hasta el último que jugó. Puntos (18), rebotes (4) y una defensa sensacional sobre el máximo anotador de la liga.
6 Macachi Braz
Pocos minutos para el angoleño, que no entró hasta el último cuarto. Hizo casi todo bien en el tiempo que estuvo en cancha.
5 Danilo Brnovic
Sin fortuna en el tiro, el montenegrino lo dio todo en defensa, ayudó a cerrar el rebote y regaló tres canastas a sus compañeros.
8 Ilimane Diop
Por momentos parece no hacer demasiado, pero siempre va sumando. Puntos (13), rebotes (6) en intimidación, aunque es cierto que en defensa puede dar más.
9 Carlos Varela
La revelación del día. En su primera rotación lo petó anotando dos triples y codirigiendo con mucho acierto al equipo mano a mano con Jorgensen. En defensa estuvo todavía mejor.
7 Abdou Thiam
Al igual que Diop, aunque un puntito menos, fue sumando silenciosamente. Capturó 8 rebotes (tope) del equipo y recuperó 3 balones.
7 Dino Radoncic
Debut algo tímido por ser el último en llegar. Ya tendrá más adelante sistemas para lucir. Aun así, exhibió calidad, sobre todo en el pase (4 asistencias).
7 Jacobo Díaz
Colaboró con Jou a secar a Benite cuando el partido estaba vivo y aportó un poquito en todo: puntos (9), rebotes (4) y asistencias (2).