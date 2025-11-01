El 1x1 del Leyma contra el Fuenlabrada

Guillem Jou fue el jugador más valorado del Leyna ante el Fuenlabrada Javier Alborés

8 Dídac Cuevas

Eléctrico y poniendo al partido el ritmo que le interesaba al Leyma. En el último cuarto anotó un triple increíble sobre la bocina de posesión. Anotó en dobles dígitos y repartió media decena de asistencias.

10 Paul Jorgensen

Efectividad, belleza, descaro... Partido para enmarcar del Príncipe Harry de Harlem. En calidad, cantidad y oportunidad. Estuvo en prácticamente todos los highlights.

7 Joe Cremo

El neoyorquino sigue sin afinar el punto de mira (2 de 9 en tiros de campo), pero se las ingenia para sumar con tiros libres. Muy también en defensa.

10 Guillem Jou

La actuación que necesitaba el cocapitán. Acertadísimo desde el primer minuto hasta el último que jugó. Puntos (18), rebotes (4) y una defensa sensacional sobre el máximo anotador de la liga.

6 Macachi Braz

Pocos minutos para el angoleño, que no entró hasta el último cuarto. Hizo casi todo bien en el tiempo que estuvo en cancha.

5 Danilo Brnovic

Sin fortuna en el tiro, el montenegrino lo dio todo en defensa, ayudó a cerrar el rebote y regaló tres canastas a sus compañeros.

8 Ilimane Diop

Por momentos parece no hacer demasiado, pero siempre va sumando. Puntos (13), rebotes (6) en intimidación, aunque es cierto que en defensa puede dar más.

9 Carlos Varela

La revelación del día. En su primera rotación lo petó anotando dos triples y codirigiendo con mucho acierto al equipo mano a mano con Jorgensen. En defensa estuvo todavía mejor.

7 Abdou Thiam

Al igual que Diop, aunque un puntito menos, fue sumando silenciosamente. Capturó 8 rebotes (tope) del equipo y recuperó 3 balones.

7 Dino Radoncic

Debut algo tímido por ser el último en llegar. Ya tendrá más adelante sistemas para lucir. Aun así, exhibió calidad, sobre todo en el pase (4 asistencias).

7 Jacobo Díaz

Colaboró con Jou a secar a Benite cuando el partido estaba vivo y aportó un poquito en todo: puntos (9), rebotes (4) y asistencias (2).