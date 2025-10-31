La previa del Básquet Coruña-Fuenlabrada | Solo puede quedar uno

Paul Jorgensen tendrá que volver a asumir labores de dirección por la casi segura baja de Caio Pacheco Fernando Fernández

Llegó el primer día grande para el Leyma Básquet Coruña. Este viernes (20.45 horas), duelo contra el otro invicto, un Fuenlabrada que está sorprendiendo a propios y extraños, no por el material humano que posee, sino por la tardía y bastante tortuosa confección de la plantilla, básicamente porque los rumores hablaban de graves problemas económicos.

Un camino veraniego repleto de piedras. El entrenador, Iñaki Martín, tuvo que trabajar contra el reloj y los elementos adversos para poner en marcha a un plantel con solamente nueve jugadores sénior, varios de ellos fichados cerca o muy cerca del inicio de la campaña liguera.

Eso sí, aunque el Fuenla no tiene mucha cantidad, va sobrado de calidad. Marca la pauta su pareja exterior titular, el base Mateo Díaz y el escolta Vitor Benite. El argentino, que el pasado curso (casi) explotó en las filas del Gipuzkoa, está promediando 15,3 puntos (42,9% de acierto en triples), 6,3 rebotes, 5,5 asistencias, 2,3 robos y 24,0 créditos de valoración, cifra que lo sitúa cuarto en este ranking, al igual que en el de pases de canasta.

Los números del capitán de la selección brasileña que el pasado verano ganó la AmeriCup son, simplemente, de otro planeta: 23,8 tantos (50% desde el arco), 3,5 rechaces, 3,8 asistencias y 25,8 de valoración, más que nadie en Primera FEB. Igual que en el apartado de anotación.

Díaz y Benite están bien acompañados. Por jugadores muy mejorados. El alero Dani Manchón (10,8 puntos, 50% desde larga distancia) y el pívot Jonathan Kasibabu (11,3 y 5,0 rebotes) están en su prime, mientras que el ‘3-4’ Alex Murphy (11,3 y 3,8) sigue siendo una apuesta segura.

Todos ellos con sobrada experiencia en España –en el caso de Benite, nueve temporadas en la ACB en su CV–, al igual que el único exnaranja en la plantilla fuenlabreña, el alero y especialista defensivo Romaric Belemene. Además, el rookie francés Paul Rigot se ha adaptado rápidamente y está aportando unos jugosos 9,3 tantos por choque.

El único sénior que no ha arrancado es el último en llegar, el base finlandés Lassi Nikkarinen, que no alcanza ni el punto de media en casi quince minutos en cancha. Su fichaje fue anunciado el pasado 14 de septiembre, solo dos semanas antes de comenzar la liga. Tres contando con que el Fuenlabrada descansó en la primera.

Iñaki Martín suele completar las convocatorias con dos jugadores de cantera, Daniil Stolbetskiy y Bruno Vidarte, cuya presencia en el rectángulo no pasa de testimonial.

Caviar estadístico

A nivel colectivo, las cifras del Fuenlabrada también son caviar: segundo mejor de la liga en tiros de dos –el Tizona es el mejor, pero naufragó la pasada semana ante el Leyma– y de tres y primero en asistencias, con 17,8 por choque, y en valoración, con un exagerado 105,3, casi siete créditos más que el segundo, que no es otro que su rival de esta noche, a la sazón el que más rebotes captura (37,1), casi siete más que el cuadro madrileño, décimo cuarto en el ranking de este apartado estadístico.

Dos plantillas con talento, físico y experiencia que prometen una carrera de fondo, un partido que difícilmente pueda, sobre el papel, quebrarse antes de la segunda mitad del cuarto periodo.

Y ahí el Básquet Coruña se mueve como pez en el agua, ya desde la pretemporada, pese a tener entrenador y todos los jugadores nuevos. Carles Marco y cía. sacan más jugo que nadie a la segundas partes.

Eso sí, habrá que ver si los diez hombres –más Carlos Varela, del vinculado Xiria–, ya que Caio Pacheco está descartado al 99,9%, son suficientes para mantener un ritmo supersónico hasta el último minuto, como han hecho los naranjas en los cinco partidos ligueros precedentes y en el de dieciseisavos de final de la Copa de España, en la pista del Menorca.

Uno menos del torneo de la regularidad ha disputado el Fuenlabrada, que descansó en la jornada inaugural, algo que le fue de perlas para rodarse un poco más después de una pretemporada casi inexistente.

El Básquet Coruña y el Fuenlabrada apenas se han enfrentado antes en partido oficial. Aunque suficiente para generar una curiosidad histórica: el equipo madrileño pertenece al selectísimo club de equipos a los que el Básquet Coruña no ha podido doblegar en partido de la segunda categoría nacional. Aunque todos ellos con solo dos enfrentamientos. Los otros son el Gijón, el Complutense madrileño y el Bilbao Basket.

Además, el Fuenlabrada fue el único que le superó a domicilio (83-86) y en casa (88-82) en la temporada 2023-24, la del ascenso del conjunto naranja a la ACB. Mateo Díaz es el único superviviente en las plantillas del curso 2025-26 de aquellos dos cara a cara.