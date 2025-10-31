El Leyma mete miedo en Halloween (101-75)

Thiam y Brnovic cierran un rebote en el partido ante el Fuenlabrada Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña se llevó el gato al agua (101-75) en el duelo entre los únicos invictos de Primera FEB, una sexta victoria, brillante, demoledora, con la que además firma el mejor arranque de su historia en la segunda categoría nacional.

De inicio excelente a inicio excelente. El de Jou, una máquina de anotar en los primeros compases. El catalán aprovechó la superioridad física sobre Manchón para taladrar el aro visitante de todas las maneras posibles: suspensión corta, triple, contraataque... Y así abrieron los naranjas la primera brechita (13-6).

Iñaki Martín no paró el partido con -7, pero sí con -10, tras un triple de un Varela enchufadísimo ayer. El joven gaditano del vinculado Xiria, que volvió a gozar de minutos por la baja de Caio Pacheco, le sacó todo el jugo a su primera rotación. Otra diana lejana, en su tercer intento, mantuvo lejos a un rival mejorado después del tiempo muerto (20-11).

Tomaron el testigo de Varela Jorgensen, con su primer triple de la noche, y Jou, que con su segundo redondeó un primer cuarto con una docena de puntos, justo la diferencia con que remató el acto inaugural (28-16).

El Leyma comenzó el segundo casi como acabó el anterior. En esta ocasión, el triple salió de las manos de Diop. Acierto que, sumado a un libre anterior, dobló al Fuenlabrada en el marcador (32-16).

Los de Iñaki Martín aguantaron a duras penas, con algunos balones interiores a ese armario de tres cuerpos apellidado Kasibabu y triples desde la esquina derecha de su ataque, el único punto negro en la defensa naranja. Hasta cuatro encajó el Leyma desde ese lugar antes del descanso.

A la diana lejana de Murphy le siguió un tiempo muerto de Carlos Marco. El técnico local no quería más de dos canastas en contra seguidas. Lo demostraría poco después.

La veintena

Antes, los suyos le agradecieron el minuto de reflexión con un parcial de 10-0, abierto con un triple de Jorgesen y cerrado con uno de Radoncic. Iñaki Martín, que pidió su primer tiempo muerto con un déficit de diez pountos, gastó el segundo con el doble (46-26).

Y también le funcionó. El parcial de 0-5 certificó que Marco no da opciones al rival de meter demasiado seguido. Aunque en esta ocasión no cortó la hemorragia.

Otro triple, este de Mateo Díaz, confirmó que el equipo madrileño no estaba por labor de tirar la toalla antes de tiempo (47-34). De aquí al intermedio, sucesión de tiros sin barrera y una canasta de Radoncic que desniveló la inercia de cambio de golpes (51-47).

Con diana lejana abrió también la segunda mitad el Básquet Coruña. Cortesía de Cremo. Que a continuación sumó dos libres. El tercer triple de Jou y un mate de Diop al contraataque, tras no looking pass de Jorgensen, devolvió el -20 al marcador. E Iñaki Martín paró el partido, claro.

No hubo milagro. Los naranjas ya estaban lanzados. Y las segundas partes son su hábitat natural. Y entre Jou y Jacobo Díaz siguieron borrando de la pista a Benite, máximo anotador de la competición, que cerró los primeros 20 minutos con unos magrísimos cuatro tantos. Y el tercero con solo dos más.

Un tercero al que dieron brillo casi todos los hombres de Carles Marco. Solo se saltó la fiesta Brnovic, que se fue del partido sin anotar.

En medio del vendaval hubo lugar para la belleza. Un crossover de Varela culminado con canasta de cuatro metros paralela a línea de fondo. Jorgensen lo había hecho, por triplicado, unos segundos antes, pero su triple o pasó por el aro.

El de New Jersey se resarció. Por cuadruplicado. Primero, con un pase de lado a lado, un misil milimétrico que Thiam convirtió en mate. A continuación, con un taponazo a Rigot cuando el francés, trece centímetros más alto, tenía la intención de machacar. Luego, la con un triple. Y para acabar, una penetración deliciosa por la derecha con rectificado y 'gachetobrazo' (74-50).

Con un ya definitivo 79-52 arrancó un episodio final, donde los locales siguieron haciendo daño. Cada punto cuenta en esta liga. La máxima renta naranja alcanzó los 33 puntos, con un 2+1 de Diop (88-55).

A partir de ahí, minutos más para el lucimiento individual que para respetar al dedillo los sistemas. Manchón y Murphy hicieron que el Fuenlabrada no sufriese un castigo humillante. Jorgensen se sentó entre gritos de "¡MVP, MVP!" y Cremo, con dos libres, subió la centena al marcador de un partido que acabó de un manera inédita: triple de Jacobo Díaz sobre la bocina que... quedó enganchado entre el aro y el tablero.

Un triunfo de carácter, baloncesto de alto standing y jerarquía que manda el 5-0 de la temporada 2012-13 al segundo puesto de su ranking histórico de comienzos en la ahora llamada Primera FEB. Y hace al Leyma un poquito más líder, ya que tambiénn cayó el Palencia, en casa contra el Alicante. Un Halloween redondo. Un equipo que asusta.