Carles Marco: "Hemos trasladado la buena semana de entrenamientos en el partido"

Se llevó el Básquet Coruña el duelo de invictos en el Coliseum. Seis partidos y seis victorias para el equipo herculino, que se impuso por un contundente 101-75 contra Fuenlabrada. Los coruñeses no dieron opción a sus rivales en ningún momento e hicieron disfrutar a su parroquia para mantenerse como líderes en solitario.

"Felicitar a los jugadores por el partido, a la gente que nos ha llevado en volandas. Pocas cosas a decir. Estamos muy contentos de que hemos trasladado la buena semana de entrenos en el partido. Eso es un ejemplo de que, si hacemos las cosas bien durante la semana pueden salir en el partido y así ha sido. Estaba todo el mundo activo, hemos ido al rebote, hemos podido correr. Evidentemente hemos fallado cositas, no hemos estado bien en alguna fase de los hombres que cerraban, pero es de los partidos que hemos estado más rato bien de la temporada".

"Creo que a los jugadores los tenemos enchufados. Entrenan muy bien. Hacía 15 días que no jugábamos aquí, los jugadores ven el color naranja del Coliseum y tienen ganas. Han salido con un nivel de concentración mucho mayor que otros partidos que hemos jugado en casa. Tenemos que intentar que siempre el siguiente partido sea el más importante. Sea Fuenlabrada o quien sea. Estoy contento de que este ritmo haya durado y que no haya habido tantas intermitencias como en partidos anteriores".

"A Carlos se lo dijimos en Menorca y salió amedrentado. Cuando no piensas mucho y actúas, es cuando tiras esos tiros y anotas. Contentos y nos ayuda mucho en los entrenamientos".

"Dino dice que se ha encontrado muy a gusto con todo. Cómo lo hemos introducido y cómo jugamos creo que le va bien. Ha venido muy mentalizado de que quiere ayudarnos y hacerlo bien. Ha hecho 2/3 entrenamientos muy buenos y hemos considerado que saliera titular. No es fácil no llegar en pretemporada y adaptarse. El chico lo está haciendo bien".

"Felicito a Román y Carlos, que hacen un trabajo extraordinario. Pasamos mucho rato aquí metidos preparando cosas para hacerles la vida más fácil a los jugadores".

"Con la zona sí que te paran. Cuando hemos podido correr, ha sido fantástico. Cuando se han puesto en zona, hemos intentado seguir jugando igual, pero ha sido difícil. Cuando estamos en estático tenemos que tener algo de pausa para encontrar el mejor tiro posible".

"Contento de que se esfuercen al máximo el tiempo que están en pista".

"En cuanto a regularidad y no tener tantos altibajos seguro que ha sido el mejor partido. Tienen unos jugadores de una calidad increíble y los hemos minimizado. Hoy hemos hecho muchas cosas más bien que mal".

"Creo que más que parar la producción de Benite, es el ritmo que llevaban y cómo jugaban. Hemos defendido muy bien a sus bases, intentando que no estuvieran cómodos con la ayuda de nuestros interiores saltando en los bloqueos. Seguramente fue una de las claves por las que Fuenlabrada no ha jugado tan bien como venía jugando".

"Hay veces que no estás acertado (Joe y Danilo). Estás para seguir intentándolo, porque sino no vas a jugar. Joe ha seguido intentándolo y al final las ha metido. Danilo no, pero estoy seguro de que la semana que viene sí".

"Después del descanso seguramente hemos intentado meter a Cremo en el partido con cosas que hace bien".

"Guillem ha hecho lo mismo que todos los partidos. Ha jugado fantástico. Y encima hoy ha metido. Me alegro especialmente por él. Ha estado muchos años en un club, se ha ido de casa y estas cosas a veces cuestan, habituarse. Esta adaptación, que la está llevando perfecta, le faltaban esas cosas que espero que sigan".

Iñaki Martín

"Un gran equipo, que muestra esa solidez desde el inicio de liga. Hay varias claves: la primera vez que se han estirado hemos aguantado, en el segundo hemos aguantado y luego en el tercero ya no hemos podido. Hemos estado por detrás de ellos a nivel de energía. Cuando contra Leyma tiras 14 tiros menos, 6 tiros libres menos, debido a que pierdes 17 balones y te dominan en el rebote, ahí tienes las claves. Su energía y su modo de cargar el rebote ofensivo nos han hecho mucho daño. Jugamos fuera de casa contra el líder y es muy difícil ganar en Coruña si a nivel de energía no les igualas. Creo que nos han dominado en casi todas las facetas, por no decir en todas. Estoy igual de orgulloso de mis jugadores hoy que ayer. Sacaremos conclusiones y habrá que corregir cosas, pero sabemos de dónde venimos y lo que tenemos que hacer".

"Cuando tú te refugias en esa zona es porque no les estás llegando a parar en esos 10 primeros segundos. Cuando llegas a esa zona, tu intensidad baja. Al principio han tenido un inicio brutal y hemos intentado aguantar como hemos podido. Carles ha corregido muy bien el short-roll que estábamos haciendo y nos ha castigado mucho".

"En la segunda parte hemos variado, quieres ir a por el partido, pero contra un rival que está siendo superior subir líneas te hace perder de 26. Hemos saltado mucho más y contra gente de tanta calidad nos ha hecho mucho daño".

"El tiempo muerto del último cuarto es por falta de energía. Sabemos las cartas que tenemos y, si no estamos al mismo nivel de actitud que el rival no somos nadie. Lo que no puedes hacer es no ser fiel a tu identidad. Tú no puedes tener minutos, encima contra Leyma, que bajes los brazos".