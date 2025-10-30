Marco: "El siguiente partido siempre es el más complicado"

Carles Maco, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Fuenlabrada Germán Barreiros

Carles Marco aseguró, en la rueda de prensa previa al partido contra el Fuenlabrada que este compromiso de la sexta jornada es uno más, pese a la entidad del rival, porque la filosofía de su equipo es que cada compromiso sea el más importante.

"Cuando lo hablo con la gente, siempre me dicen 'joder, siempre me dices que el próximo es el más complicado (risas). Cuando termina un partido, los entrenadores ya estamos pensando en que la semana que viene jugamos contra tal rival y es igual o más complicado que lo que hemos pasado. Ellos están jugando muy bien, con mucha confianza, se están gustando. Y no han perdido. Evidentemente es un partido difícil, pero no creo que lo sea más que los que hemos pasado ni que los que están por venir, pero al ser el siguiente, es el más importante", subrayó el técnico del Leyma Básquet Coruña.

Al hecho de que sea el duelo de la jornada, el choque entre los dos únicos equipos que no conocen la derrota no supone, para Marco, "presión extra. Presión, la que nos ponemos cada partido nosotros, que es intentar hacer las cosas lo mejor posible, cada vez mejor. Estamos motivados, porque además jugamos delante de nuestra afición, que espero que nos ayude muchísimo. Motivados como supongo que lo están nuestros rivales cuando juegan contra nosotros. Tenemos ganas de volver a jugar en casa, de ver el Coliseum como está y de disfrutar con nuestra gente".

Un partido en la cumbre que, casi con total seguridad, se perderá Caio Pacheco. "Si ocurre un milagro y mañana se levanta...", bromeó el preparador badalonés. "El sábado hace tres semanas que se torció el tobillo por primera vez. Entrenó el día antes de Tizona para poder jugar y se volvió a hacer daño. Creo que lo más conveniente para él y para el equipo, porque necesitamos a todos al cien por cien, no al sesenta, es que se recupere bien y que entrene antes de volver a jugar. A ver la semana que viene, que tenemos una semana larga porque no jugamos hasta el domingo contra el Estudiantes. Sería un sueño que mañana nos levantáramos y que se recuperara milagrosamente. Pero pensamos que no. Vamos a estar con los que han entrenado toda la semana y con clara confianza en que Carlos [Varela] pueda ayudarnos como lo ha hecho hasta ahora".

Respecto a la evolución de Dino Radoncic, Marco indicó que "la línea que ha seguido esta semana es muy buena. Nos va ayudar mucho más que la semana pasada, seguro. Estoy convencido de que si sigue en esta línea, de estar involucrado, de dejarse ayudar, nos va a aportar muchísimo, porque es un jugador de muchísima calidad. Tiene muchas cosas que nos pueden hacer mejores. Espero que mañana sume un poquito más al equipo que contra Tizona, porque lo de Burgos fue llegar, entrenar y enseñarle cuatro cosas. Pudo jugar minutos, para ir sumando".

El técnico puntualizó que aunque el montenegrino es un jugador distinto a Mencía, espera que los cambios en el equipo "sean pequeños matices. Dino y Yoanki son diferentes. No hay clones. Vamos a intentar que las cosas buenas de Dino, que son muchas, poder ponerlas en práctica para que nos ayuden, pero siempre priorizando el juego del equipo a las cosas individuales. Y sin salirnos del guion preestablecido del juego del equipo. Pero sí, hay cosas que cambiaremos, matices que iremos viendo con el paso de los días. No es llegar y hacerlo, porque todo tiene su proceso; nos adaptaremos a Dino y le ayudaremos a que saque lo mejor de sí para el bien del equipo".

Un guion que, en principio, tampoco cambiará mucho ante un Fuenlabrada con dos anotadores destacados, Vitor Benite y Mateo Díaz, pero con más fuentes de alimentación. "Estamos intentando construir una identidad de juego. Lo cambiamos muy poco [el guion], dependiendo de contra quién jugamos. La esencia tiene que ser hacer cada vez mejor nuestra cosas, evidentemente con matices. Sí que es cierto que tenemos que intentar llevar el partido a un ritmo alto, a nuestro ritmo, porque si jugamos al que lleva Mateo o al que quiere jugar Vitor.... Los dos tienen mucha calidad, tienen muchos puntos, hacen mejores a sus compañeros. Y luego tiene batería, como Rigot, Murphy, Kasibabu, Romaric... Los nueve séniors que tienen son de mucho nivel. Hay que hacer muy bien nuestras cosas. Evidentemente hemos preparado cositas para poder minimizar su buen juego, para que ellos se sientan incómodos y nosotros no", remató Carles Marco.