Vegalsa-Eroski y el Básquet Coruña renuevan su compromiso por el deporte Cedida

Vegalsa-Eroski y el Club Básquet Coruña han renovado por quinta temporada consecutiva su colaboración a favor de la promoción de la salud, la sostenibilidad y la solidaridad desde el deporte. Lo han hecho en la que vuelve a ser la casa del equipo coruñés, el Coliseum, de mano del director general de la compañía gallega de distribución alimentaria, José Manuel Ferreño, y del presidente del club, Pablo De Amallo.

Ambas entidades quieren seguir construyendo un proyecto conjunto que va más allá de la pista, apostando por el deporte como vehículo de transformación social. “Para nosotros es un orgullo seguir apoyando al Club Básquet Coruña. Esta colaboración nos permite impulsar acciones sociales desde el deporte, las cuales refuerzan nuestro propósito de generar un impacto positivo en la comunidad”, señala el director general de VegalsaEroski, José Manuel Ferreño.

Por su parte, el presidente del Club Básquet Coruña, Pablo De Amallo, ha expresado su agradecimiento a Vegalsa-Eroski “por seguir a nuestro lado una temporada más, con la vista puesta en la promoción de un baloncesto que impulse la cohesión social, el respeto mutuo y los hábitos saludables en nuestro entorno, ayudando especialmente a las nuevas generaciones a ser mejores personas a través de la práctica y del espectáculo deportivo”

Vegalsa-Eroski y el Básquet Coruña renuevan su compromiso por el deporte Cedida

Deporte con propósito

El acuerdo entre Vegalsa-Eroski y el Club Básquet Coruña no se limita al ámbito deportivo, sino que se proyecta hacia la comunidad con acciones que promueven un estilo de vida saludable y solidario.

Entre las actividades que se llevarán a cabo en el marco de esta colaboración está la organización de tres talleres sobre hábitos de vida saludables, enmarcados en los campus deportivos infantiles de Navidad, Semana Santa y verano. La compañía también brindará apoyo a cuatro causas solidarias impulsadas por el Club Básquet Coruña, entre ellas las visitas de los jugadores profesionales al Hospital Materno Infantil de A Coruña durante la Navidad o los encuentros con usuarios de Down Coruña.

Además, se desarrollarán actividades internas dirigidas a las personas que forman parte de Vegalsa-Eroski, como una jornada de encuentro con los jugadores del primer equipo, y acciones dirigidas tanto a empleados como clientes, entre ellas sorteos de entradas para toda la temporada y de camisetas firmadas.

Vegalsa-Eroski contribuye al desarrollo de las actividades previstas en el acuerdo como patrocinador oficial del equipo, que este año compite en la categoría Primera FEB. La compañía será también patrocinadora del marcador al final de cada cuarto y de uno de los partidos de la temporada, en una apuesta por estar cerca de la afición en los momentos clave del juego