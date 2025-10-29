Sin pausa tras el descanso

Imagen del Gipuzkoa-Básquet Coruña de la primera jornada Fernando Fernández

No es un secreto que el Leyma Básquet Coruña de Carles Marco está sacando adelante (casi) todos los partidos en la segunda mitad. Desde la pretemporada. Un percepción que confirman los números.

El conjunto naranja presenta la mejor –bastante de largo– diferencia media entre puntos anotados y encajados en los segundos 20 minutos: 9,4 por encuentro, por 6,6 del segundo mejor en esta faceta, el CB Zamora. Tercero es el equipo con el que el Leyma se las verá este viernes en el Coliseum, el Fuenlabrada, con 5,7. En su caso, al contrario que los otros dos, con cuatro disputados, ya que descansó en la primera jornada.

El jugoso superávit de los de Carles Marco se fundamenta en el equilibrio. El Básquet Coruña no es el que más anota después del descanso. Ni el que menos recibe. Pero es tercero en el primer apartado y segundo en el otro.

En puntos a favor manda el Zamora, con una media de 47,2, por delante del Tizona (46,8) y del propio equipo herculino (46,0).

A la hora de defender el aro, el Leyma lo hace mucho mejor que ambos. Permite 36,6 (solo el Palencia, con 36,4, le supera; en el ranking de anotación, el equipo morado es quinto, con 42,0), mientras que el Zamora 40,6 y el Tizona se va a 52,2, la cifra más alta de la competición.

El Leyma y el Zamora son, además, los únicos que no han anotado menos de 40 puntos en ninguna segunda mitad. El Tizona ha superado esa cifra en todos los encuentros menos uno: el de la pasada jornada, en su pabellón contra... los de Carles Marco, donde el parcial de los segundos 20 minutos fue de 37-46.

El Básquet Coruña es el único que no ha encajado más de 40 tantos tras el descanso. El Palencia, líder defensivo de este tramo, recibió 43 contra el Cartagena, en la segunda jornada, aunque ganó ese encuentro con holgura (90-73).

Las segundas partes más productivas del Leyma en ambos campos son, con los números en la mano, en la pista del Menorca, donde anotó 53 puntos en la tercera jornada, y en la del Gipuzkoa, con solo 32 recibidos en la fecha inaugural.

Igualdad absoluta

A modo de curiosidad, señalar que ocho equipos presentan superávit, ocho tienen déficit y uno, el Gipuzkoa, balance neutro: 154 puntos tanto a favor como en contra.

Además de los mencionados, tienen saldo positivo el Palencia (5,6), el Alicante (3,5), el Menorca (0,8), el Obradoiro (0,6) y el Oviedo (0-4).

En el otro lado de la balanza están el Cantabria (-0,4), el –sorpresa– Estudiantes (0,6) el Palma (0,6), el Cartagena (-1,2), el Tizona (-5,4), el Melilla (-5,6), el Palmer y el Ourense.

El ranking de puntos a favor en la segunda mitad lo cierra el COB, con solamente 28,8. Y es penúltimo en tantos en contra (45,0), números que le mandan al farolillo rojo de diferencia media, con un exagerado -16,2. El segundo peor balance lo presenta el Palmer, con casi la mitad (8,8).

El conjunto mallorquín también es segundo por la cola en la lista de puntos anotados, con 32,2.