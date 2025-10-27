Uzal, sobre Mencía: "Creo que el club no lo ha podido hacer mejor"

Charlie Uzal, durante la presentación de Dino Radoncic Quintana

Tras las preguntas a Dino Radoncic en su presentación oficial como jugador del Leyma Básquet Coruña, la presencia de Charlie Uzal en el acto dio pie a otro tema, el caso de Yoanki Mencía, cuyo hueco en la plantilla lo ocupa precisamente el montenegrino.

El director deportivo defendió a capa y espada la manera de obrar del club. "En su momento el club ya hizo un comunicado. Lo llevamos lo mejor posible en su momento, tomando las cosas con calma, con paciencia y, sobre todo, con coherencia. Creo que el club no lo ha podido hacer mejor", indicó el exjugador.

"En cuanto se supo, se apartó al jugador del equipo", remarcó Uzal. "Y luego estudiamos la situación y tomamos la medida que todos sabéis. Creo que reaccionamos rápido desde el primer momento. Las cosas hay que hacerlas con calma y estudiarlas bien, porque no podemos precipitarnos, pero ya no solo en este caso, sino en todos. Creo que la actuación del club ha sido muy buena. Y a un encima hemos actuado rápido para poder traer a un jugador como Dino".

Respecto a qué hará el Básquet Coruña en el futuro para evitar asuntos tan espinosos como este, Charlie Uzal comentó que "a nivel jurídico el club intentará blindarse más a nivel contractual, aunque aun así no es fácil protegerse de una situación como esa, porque es muy compleja. Creemos que hemos actuado bien y rápido, pero no es un problema fácil de afrontar, y no solo en el deporte. Los que saben de esto son los juristas y los abogados, y son los que tendrán que aconsejarnos".

El director deportivo desmintió que en el seno de la entidad naranja se conociesen los cargos que pesaban sobre el ala-pívot cubano. "En el club nos enteramos a posteriori. Ha podido haber un parte de mala fe por algún lado; o no sé si de mala fe, pero no se nos dijo toda la verdad. En cuanto lo supimos, el club actuó en consecuencia. El jugador nos dijo su situación de inocencia, pero todo cambió cuando se declaró culpable en el juicio", zanjó Charlie Uzal.