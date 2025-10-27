Radoncic: "Siento que estoy en un equipo perfecto para mí"

Dino Radoncic, durante su presentación como jugador del Básquet Coruña Quintana

La sala de prensa del Coliseum acogió este lunes la presentación oficial de Dino Radoncic, ala-pívot que ya debutó, con buena nota, el pasado sábado en la cancha del Tizona Burgos. El montenegrino siente que "estoy en un equipo perfecto para mí", un equipo que, cree, no va a bajar el ritmo.

Antes de hablar lo hizo el director deportivo, Charlie Uzal, quien calificó al nuevo fichaje como "un jugador con mucha trayectoria y mucha experiencia, a pesar de su juventud, y ahora nos encaja perfectamente. Puede jugar tanto de '3' como de '4', con unas condiciones atléticas excelente para el juego que venimos desarrollando. Estamos muy ilusionados porque creo que hemos dado con un jugador que se adapta perfectamente a lo que buscamos. Y además es cupo. Reúne todo lo que estábamos buscando para suplir la baja (sic) de Mencía".

Antes de responder a la primera pregunta, por qué se encontraba sin equipo, Radoncic quiso "dar las gracias al club, al staff, a los jugadores y a la directiva por la confianza y la bienvenida. Estoy muy contento y muy seguro de que puedo ayudar en este proyecto a seguir con la victorias como hemos empezado y a luchar por nuestros objetivos".

"Fue un verano muy movido, Betis [equipo con el que ascendió en la pista] no ha sabido entrar en la ACB por problemas económicos. Mi carrera ya ha pasado por todo lo posible (risas). Creo que llego con un nivel de madurez bueno. Lo que pasó en verano lo quiero dejar atrás. Tuve ofertas de muchos países, pero no quería salir del mercado español tan rápido, así que estoy muy contento de que este club me diera una nueva oportunidad, y estoy dispuesto a dar mi máximo", subrayó.

Respecto a si el Betis le había garantizado la renovación, Radoncic apuntó que "estaba en el aire, pero sí que tuvimos un acuerdo apalabrado, nada oficial. No quiero reprochar nada a nadie, estoy muy agradecido por un año muy bonito, donde aprendí muchas cosas y espero poder traer aquí esa experiencia del ascenso".

"Siento que estoy en un equipo perfecto para mí", indicó el montenegrino, antes de deshacerse en elogios hacia sus nuevos compañeros: "Hay mucho nivel. Necesitaré alguna semana, pero creo que voy pillando las cosas muy bien".

El montenegrino jugó un cuarto de hora en Burgos pese a haber entrenado una sola vez a las órdenes de Carles Marco. "Ha pasado todo muy rápido. Tuve que cambiar mi mentalidad de estar cuatro meses y medio sin jugar a ayudar al equipo al máximo. Y me sentí bien, la verdad; bien de pulmones, no tan bien de piernas (risas), pero iré cogiendo el ritmo".

Radoncic cree que, "visto lo visto, que me me están ayudabdo todos desde el primer día, no necesitaré mucho tiempo [para adaptarse]; es solo cuestión de tiempo. Creo que estoy en un estado de forma física muy bueno; la verdad es que me siento como si llevara aquí semanas".

La primera impresión sobre el Leyma: "Al equipo lo vi muy bien. Los resultados de los últimos partidos hablan muy bien del equipo, de las cosas que queremos. Está bastante bien preparado para lo que viene, estamos entrenando muy bien, así que no tengo ninguna duda de que el equipo va a seguir a este ritmo. El año es muy largo, tenemos que tener mucha paciencia. Saber que los momentos duros van a venir. Con trabajo conseguiremos los éxitos. Es lo que pasó el año pasado: tuvimos paciencia y supimos luchar contra los momentos duros".

En un mundillo donde todos conocen a todos, las recomendaciones están a la orden del día. "Llevo doce años en España y quería seguir aquí, donde me siento como en casa. Y creo que aquí aún tengo cosas que demostrar; primero a mí y luego a los demás. Cuando llegó la llamada de Coruña no lo pensé en ningún momento, solo pregunté cuándo tenía que estar en el avión. Estoy muy contento. Es un club de un nivel alto de organización. Muchos conocidos míos estaba ya aquí. No hacía falta pero me han hablado muy bien de la ciudad y del club, así que no me lo pensé ni un segundo", concluyó Dino Radoncic.