El Básquet Coruña celebra un 107 con otro

Acción de Joe Cremo durante el partido en la cancha del Tizona Burgos FEB

El azar es muy caprichoso. Tanto como para, por ejemplo, provocar que el Leyma Básquet Coruña finalizase el partido de la quinta jornada con un doble 107: el de valoración acumulada en la cancha del Tizona Burgos, donde se impuso por 82-97, y el del número de encuentros en su historia con tres dígitos en su casillero de créditos.

Y ello a 24 horas de cumplirse el primer aniversario de su valoración más alta, las 145 unidades sumadas en el Coliseum ante el Zaragoza, curiosamente el club al que, en 2002, le vendió su plaza en la entonces Liga LEB (actual Primera FEB).

El Básquet Coruña subió los tres dígitos a su cuenta de valoración por primera vez en su campaña de debut en la segunda categoría nacional. Solamente necesitó tres jornadas para irse a 108 en la Polideportiva de Riazor contra el Inca mallorquín, equipo al que posteriormente superaría por 3-1 en el playout (playoff para evitar el descenso).

Acompañan en el podio a los 145 contra el Zaragoza los 141 créditos amasados la temporada 2023-24 en el duelo en en Riazor ante el Cantabria, en el que se estableció un nuevo tope de puntos del equipo herculino (119-80), y los 136, también en casa, en el triunfo por 106-77 ante el Ourense, también en la campaña del ascenso a la ACB.

Un ascenso consumado en la jornada final, con el triunfo por 74-80 en Melilla, donde los pupilos de Diego Epifanio se quedaron en 99 créditos.

Una sola temporada

Desde que hay registros FEB, temporada 1998-99, el Básquet Coruña solo ha terminado una temporada sin un solo centenar de valoración. La 2014-15, la peor, de largo, de las cuatro que Tito Díaz llevó la batuta desde el banquillo.

La menor cantidad de puntos anotados para alcanzar los tres dígitos de créditos data del curso 2003-04, en la Liga EBA (actual Tercera FEB), en un duelo contra la Atlética Avilesina resuelto con 80-43.

De las 107 centenas de valoración tan solo 28 han sido en partidos con un centenar de tantos en el casillero del equipo herculino, un 26,1%.

Por categorías, manda con mucha amplitud la segunda nacional, con un total de 78 en las dieciséis temporadas –entre ellas la incompleta de 2019-20, con solo 24 jornadas a causa de la pandemia– y cinco partidos de la décimo séptima.

La cuenta en EBA (no computan los ejercicios 1996-97 y 1997-98, de los que no hay datos) asciende a decena y media en cuatro campañas completas.

Media docena en ACB

Sorprende, aunque menos habida cuenta de la filosofía de juego puesta en práctica, la media docena en 34 encuentros en la ACB, con tres triunfos (Zaragoza, Bàsquet Girona y en la pista del Força Lleida) y tres derrotas (ante el Baskonia, en Málaga y en Badalona).

Con cuatro centenas están la extinta LEB Bronce (disputada solo en la 2007-08) y la LEB Plata (ahora Segunda FEB). La primera, en 33 partidos; la segunda, en cuatro temporadas entre 2008 y 2012.

Como curiosidad, entre los equipos ante los que ha sumado más de 99 créditos están el Barça y su filial, y dos Estudiantes, el de Lugo y el de Madrid.

Los más castigados, con seis centenas, por el Básquet Coruña no podían ser otros que el Melilla, el conjunto al que más veces (38) se ha enfrentado en sus casi 30 años de vida, y una de sus víctimas favoritas, el Força Lleida.