Los ex condenan a Tizona con 62 puntos

Cuevas maneja el balón durante un ataque del Leyma en el Plantío Jairo Manzano/CB Tizona

Fue una de las comidillas del verano y de la previa del partido. Durante el mercado, el Básquet Coruña fue incorporando varios jugadores con pasado en Tizona Burgos hasta que llegó un momento en que se convirtió en un meme enredes sociales, rebautizando al club coruñés como Tizona Coruña o Básquet Corurgos tras las llegadas de Dídac Cuevas, Joe Cremo, Caio Pacheco, Abdou Thiam y Jacobo Díaz, todos con pasado en el rival de ayer. Por si fuera poco, el nuevo entrenador del equipo coruñés, Carles Marco, también formó parte de Tizona durante su etapa como jugador.

El de ayer suponía el partido de retorno de todos estos integrantes de la plantilla del Leyma al Plantío. Y no decepcionaron. En total sumaron 62 de los 97 puntos que consiguió meter el equipo naranja en el encuentro, lo que supone un 64% del total.

El más destacado fue Jacobo Díaz, que se fue hasta unos 18 puntos que lo convirtieron en el máximo anotador no solo de su equipo sino de todo el partido. A su habitual aporte sin balón, en defensa y en el rebote sumó un gran acierto desde el perímetro con cinco de siete en lanzamientos de tres puntos, además de un tiro libre y un lanzamiento de dos. A la aportación ofensiva, el madrileño añadió cinco rebotes y una asistencia.

El Leyma resuelve en el último cuarto y ya suma un pleno de cinco victorias en Primera FEB (82-97) Más información

Abdou Thiam no empezó acertado el encuentro, pero se fue entonando poco a poco y volvió a ser importante en los momentos decisivos (una vez más) para irse hasta los 14 puntos y 5 rebotes. El pívot senegalés sigue cogiendo confianza con su tiro de media distancia y supone una gran amenaza para las defensas rivales, ya que ese acierto obliga a los pívots contrarios a salir más de lo deseado de su posición para no permitir lanzamientos fáciles. Otro día más en la oficina para un Thiam que sumó de nuevo en el rebote, tanto defensivo como ofensivo, con dos capturas en el aro contrario.

Joe Cremo venía de lesión, pero no lo pareció. Jugó más de 22 minutos y se fue hasta los 14 puntos intentando 14 tiros. Anotó varias canastas de mucho mérito y aportó también en rebote (2), asistencias (4) y en defensa, donde estuvo muy bien persiguiendo a Jofresa, a quien desquició varias veces en ataque aprovechando su superioridad física al poste.

Dídac Cuevas no estuvo tan acertado como el pasado martes en Menorca, pero aún así volvió a ser esencial en ambos lados de la pista. Es quien marca el ritmo del Básquet Coruña y quien sube los niveles de intensidad hasta la estratosfera cuando está sobre la pista. 10 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 3 robos en su regreso a Burgos para el base catalán.

Carles Marco: "A nivel defensivo nos ha costado más que otros días" Más información

El más discreto fue un Caio Pacheco que volvió a encender las alarmas. Volvía de un esguince en el tobillo izquierdo y se volvió a retirar de la pista en la segunda mitad resintiéndose de nuevo de la misma articulación. Antes de ese resbalón, el base brasileño sumó seis puntos, 1 rebote, 3 asistencias y 1 robo de balón, así como 4 faltas recibidas.

Un regreso dulce para los jugadores y su nuevo equipo, pero amargo para Tizona y sus aficionados, que tuvieron que ver cómo los que un día fueron sus ídolos, ayer anotaban 62 puntos de los 97 totales del Básquet Coruña entre los cinco para endosarles su cuarta derrota de la temporada en cinco jornadas.