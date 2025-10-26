El Melilla y el Obradoiro hacen líder en solitario al Básquet Coruña

Imagen del duelo en Madrid entre el Estudiantes y el Obradoiro, ganado por el equipo compostelano Nicholas P. Jones/FEB

Marcas de valoración al margen, la quinta jornada de Primera FEB resultó muy propicia para el Básquet Coruña, nuevo líder de la competición, por primera vez solitario.

El plantel gobernado por Carles Marco y el Fuenlabrada, este con marca de 4-0, quedan como únicos invictos al caer el líder tras la cuarta jornada, el Palencia, y el Estudiantes.

Si bien el traspié del conjunto colegial podría entrar en el terreno de lo posible, el del cuadro morado es el bombazo de la jornada, puesto que cedió por 80-75 en la pista del Melilla, que contaba por derrotas sus cuatro primeras salidas a pista.

Mustapha Heron (21 puntos) lideró la ofensiva del Decano, que decantó la balanza de su lado en el último periodo (28-19).

El Movistar Arena asistía al primer gran duelo del curso. Y no defraudó. Intensidad, igualdad y final de infarto. Alex Barcello falló un triple con 78-78 en el marcador, el rebote lo recogió el exnaranja Lottana Nwogbo, que lanzó un pase largo para montar el contraataque. Lo interceptó el propio Barcello, que al mismo tiempo recibió un sopapo de Sasu Salin.

Con solo 2,9 segundo en el reloj. Anotó el primer libre y –supuestamente– tiró el segundo a fallar. Reboteó Tanner McGrew y dio el balón a Jayson Granger, pero su intento desde cancha propia ni siquiera se acercó al aro. El exnaranja Yunio Barrueta (14 tantos, con 4 de 5 desde el arco) y Barcello y Sergio Quintela, con 15 por barba, encabezaron el tercer triunfo del conjunto compostelano.

A pesar de la escasez de efectivos, el Fuenlabrada sigue venciendo y convenciendo. Sumó ante el Palma su cuarto éxito del curso, por 99-81, gracias a dos espléndidos cuartos pares (31-20 y 27-16) y con Paul Rigot (19 puntos), Vitor Benite (22) y un Mateo Díaz desencadenado por segunda jornada seguida: 18 tantos, 7 rebotes, 6 asistencias y 4 robos. El equipo del sur de Madrid ejercerá el próximo viernes de invitado al duelo de invictos en el Coliseum herculino.

La víctima de los naranjas en dieciseisavos de la Copa de España, el Menorca, se desquitó triturando (97-61) al Cartagena, en un choque donde destacaron Spencer Littleson (26 puntos), Adams Sola (17, con 4 de 5 en triples) y Emmanuel Wembi (15 y 8 rebotes).

El Cantabria, único equipo de Primera FEB eliminado del torneo del KO a manos de un Segunda FEB, el Sant Antoni ibicenco, hizo pagar los platos rotos al Ourense (87-66). El local Samu Rodríguez (20 tantos, 6 rechaces y 4 pases de canasta) torturó al conjunto en que militó las dos campañas precedentes.

Completó la jornada el duelo entre la cuarta víctima liguera del Leyma Básquet Coruña, el Palmer, y la segunda, el Oviedo. El equipo carbayón, impulsado por Raúl Lobaco (18 puntos) y Greg Parham (14), se anotó, por 57-78, su segundo éxito del curso, después de ganar la jornada pasada en la pista del que descansó en la quinta, el Gipuzkoa.