Carles Marco: "A nivel defensivo nos ha costado más que otros días"
El entrenador catalán analizó la victoria del Básquet Coruña contra Tizona Burgos
El Básquet Coruña consiguió en Burgos frente a Tizona su quinta victoria de manera consecutiva y se mantiene invicto en este inicio de temporada de Primera FEB. Los coruñeses se impusieron por 82-97 y duermen líderes de la categoría a la espera de lo que haga Palencia.
En rueda de prensa, Carles Marco quiso empezar agradeciendo el recibimiento que tanto él como los jugadores con pasado en Burgos tuvieron en el Plantío, además de desear suerte a su rival en el resto de la temporada.
En cuanto al partido, lo analizó de la siguiente manera: "Contentos por la victoria, pero no tan contentos por las cosas que no hemos hecho bien. Hemos perdido muchos balones y a nivel defensivo nos ha costado más que otros días. Ellos también juegan con mucho ritmo y tienen muchas situaciones similares a las nuestras y nos ha costado. Ha habido un toma y daca, pero nosotros hasta el final prácticamente no hemos estado al nivel defensivo que tenemos que estar. También es cierto, que no es ninguna excusa, pero llevamos una semana con tres partidos, con gente tocada y cuando no se entrena durante la semana como hemos entrenado desde el primer día, vas bajando un poquito el nivel, pero muy contentos porque es una pista muy difícil".
Sobre la lesión de Caio Pacheco, el entrenador catalán espera "que sea poco". "Ha estado quince días parado y tenía muchas ganas de volver. Puede ser que al forzar y un poquito la adrenalina y todo lo que conlleva volver aquí después de estar dos años haya afectado. Esperemos que no sea nada. La primera impresión era fuerte, además iba creo que infiltrado. Ahora le duele menos, pero también va infiltrado ya. Es un chico fuerte, con una buena cabeza y una buena mentalidad, esperemos que esté pronto con nosotros", añadió. Desde el club confirman que se le realizarán más pruebas a su llegada a A Coruña.
La del Leyma ha vuelto a ser una victoria coral, sin un protagonista destacado de manera excesiva por encima del resto. "Contento porque tenemos buenos jugadores, tienen buena actitud, se esfuerzan y, además, tenemos talento. Hoy, sin estar bien, hemos hecho puntos, pero tenemos que autoexigirnos un poquito más porque hay que seguir mejorando. Sí es cierto que jugamos de manera bastante coral, todo el mundo aporta, todo el mundo tiene sus minutos, salen, entran... Entonces, pues satisfecho de que unos días sean unos y otros días sean otros los que nos ayuden a ganar y a competir".