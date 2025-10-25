La previa | Medio Básquet Coruña regresa a su otra casa

Abdou Thiam, Joe Cremo y Jacobo Díaz son tres de los cinco jugadores del Leyma con pasado en el Tizona Germán Barreiros

El Básquet Coruña se mira este sábado (20.30 horas) al espejo. ¿O es el Tizona el que lo hace? Tanto monta, monta tanto. Cinco jugadores de Carles Marco, y el propio técnico naranja, tienen un pasado en el club burgalés.

Lejano el del preparador badalonés; cercano el Dídac Cuevas y Joe Cremo –duda para esta quinta jornada–; y reciente el de Caio Pacheco –la otra duda–, Abdou Thiam y Jacobo Díaz.

Por si fuera poco, el nuevo fichaje, Dino Radoncic –que podría debutar hoy, pese a haber entrenado por primera vez este viernes con sus nuevos compañeros–, también jugó en Burgos, en su caso en el San Pablo, desde el que el pasado verano llegaron Cuevas y Cremo. Los otros tres defendían hace solo cinco meses el escudo del hoy anfitrión. Marco, por su parte, jugó en el entonces CB Atapuerca, sus últimos 22 partidos.

Las coincidencias no acaban ahí. Tizona y Leyma son dos equipos con una filosofía ofensiva muy veloz. El plantel entrenado por Jordi Juste –sustituyó a Salva Camps tras un curso pasado saldado con un noveno y puesto y un 0-3 en cuartos de final de los playoffs ante el Fuenlabrada– juega a muchas posesiones. Y mete muchos puntos: 92,5, la cifra más alta de Primera FEB, por delante de por delante de Palencia, Zamora, Estudiantes (los tres con 91,0) y Leyma Básquet Coruña (89,8).

Al igual que en los naranjas, su anotación está muy repartida, con Gerard Jofresa (13,3 puntos), Ramón Vilà (11,3) y Marquis Jackson (10,0) como principales estiletes. Pero lo equilibrado en ataque lo tiene de desequilibrado en defensa. Encaja 94,5 tantos de media, el que más en la competición. Mientras que su rival en esta quinta jornada recibe 72,5.

Una diferencia abismal que explica, en parte, el 4-0 de los naranjas y el 1-3 de los azules. Aunque no por ello hay que menospreciar al conjunto castellano, que además del trío mencionado tiene otros jugadores con talento y puntos en las manos como el ourensano Rodrigo Seoane (8.0 puntos), el versátil Arnau Parrado (8,0) y el internacional checo –estuvo en el pasado Eurobasket– Jan Zidek (8,0, 2,8).

Y un prometedor director de orquesta, Andy Huelves, campeón continental con España sub-18 el pasado verano y sub-16 hace dos.

Aunque no alcanzó la mayoría de edad hasta el pasado marzo, Juste –que en principio podría recuperar al también ‘1’ Felix Terins, lesionado en la primera jornada– le ha entregado la batuta al base madrileño, una de las seis caras nuevas –Jofresa ya había jugado en el Tizona dos cursos antes– en la plantilla 2025-26.

Un roster que de si adolece de algo es de un sólido referente interior. Juste tira al ‘5’ con el experimentado Ramón Vilà, muy bajo (2,03) para el poste ídem, aunque suple la falta de centímetros con habilidad, muñeca y juego de cara. La apuesta extranjera, el canadiense Javonte Brown, no está funcionando: 2,5 puntos y 2,3 rebotes diez minutos en pista.

Ambos equipos llegan con partido de Copa de España entre semana y el billete a octavos de final en el bolsillo. El Leyma lo sacó el martes, en Menorca y un día antes que el Tizona, que jugó en Zaragoza, un viaje a priori más cómodo.

Y para ambos es el tercer compromiso en ocho días. A estas alturas de curso las fuerzas no deberían flaquear aun con carga extra. Y Carles Marco gestiona muy bien, gracias a las continuas rotaciones, el físico de sus pupilos, que hoy pueden igualar el mejor inicio del Básquet Coruña en la segunda categoría nacional.

En un partido con dos árbitros gallegos, la herculina Paula Lema y el lucense Cristian Martín Vázquez. Curiosidad para los que gusten de suspicacias. Es el primero de los dos duelos que librarán naranjas y azules. El segundo, en el torneo del KO, a mediados de noviembre.