El Leyma resuelve en el último cuarto y ya suma un pleno de cinco victorias en Primera FEB (82-97)

El prometedor Huelves elude a Joe Cremo JAIRO MANZANO / CB TIZONA

La marcha de los naranjas sigue siendo impecable en esta temporada. Tras una pre temporada en la que pesó más lo positivo que lo que resultó contrario, la competición oficial no puede resultar mejor. Cinco victorias en cinco partidos de Liga y uno en Copa de España, o sea que el equipo cuenta sus partidos por triunfos. Es decir, trayectoria, hasta el momento impecable. En Burgos superó (82-97) al Tizona, que le dio guerra hasta un final que se aclaró en los últimos cinco minutos

Comienzo de partido muy igualado, con ventajas mínimas para burgaleses y para coruñeses, aunque el primer cuarto finalizó con victoria parcial de los locales por tres puntos (25-22). El poderío de los de Marco se escenifica cuando en el minuto cuatro de partido cambia totalmente el cinco en pista y luego incluye a Pacheco y a Radoncic. Es decir, en el primer acto por el Leyma jugaron doce baloncestistas, destacando la vuelta del brasileño recuperado de su lesión y del montenegrino que apenas ha entrenado un par de días.

Es posible que al final del encuentro no haya diferencias en la nota de los jugadores. Porque la actuación del Leyma se puede calificar como coral. El trabajo bajo los aros de Diop, Thiam y Macachi, los pases de Cuevas y Pacheco, los tiros exteriores de Jacobo y las entradas de Cremo y Jorgensen hacen que estemos hablando de un verdadero “bloque” que es indiferente quienes estén en pista para que el rendimiento general sea bueno. En el segundo cuarto un marcador parcial varias veces de cinco puntos a favor de los de Burgos se convirtió en siete para los coruñeses, llegando al descanso con un marcador en el desolado El Plantío (45-51).

Leyma y Tizona se parecen bastante en cuanto al concepto general del baloncesto que practican. Coger el balón en cualquier circunstancia y a correr. Cuánto más rápido, mejor. La diferencia es que una cosa es contar con unos jugadores y con otros. No menciono a los de Tizona para no molestar a nadie pero sí lo hago con los nuestros. Ellos no tienen bases como Pacheco y Cuevas (que el año pasado estaba en Burgos), ni la calidad de Jorgensen, ni la efectividad de Jacobo y desde luego la fuerza debajo del aro de Diop y Thiam.

Ni tampoco tenía el rival los recursos que aprovecha el entrenador Carles Marcos que provoca que haya momentos que los rivales ni saben a quién marcar de los nuestros hasta que no pasan unos segundos de que hayan entrado en pista.

La reanudación nos deparó lo de otros partidos. El estirón de los naranjas. A pesar de encajar un triple en contra a los pocos segundos de que el juego se iniciara, un par de canastas de Cremo, al que Marco mantiene muchos minutos en pista y un triple de un Jou, castigado desde el primer cuarto por las faltas sitúan al equipo de A Coruña con trece arriba (50-63) en el meridiano del tercer cuarto.

Tizona se acercó a siete puntos con dos triples casi seguidos y ayudado por dos fallos consecutivos más allá de la línea de Jacobo Díaz. El atasco en ataque del Básquet Coruña hizo que los locales se acercaran a cinco puntos poniendo en peligro un triunfo, que con trece puntos de diferencia poco antes, se antojaba muy posible. Nada decidido a falta de 10 minutos efectivos de juego (69-75).

Y con las espadas en todo lo alto, como suele decirse, aunque en todo lo alto en un partido de baloncesto están los aros, arrancó el último acto de un teatrillo pactado a cuatro.

Llegó la mala noticia con el protagonismo de Pacheco, que venía de una ausencia de un par de semanas, cuando se resbala con un pie y recibe un golpe en la caída en el otro, curiosamente el que lo tuvo apartado del juego ese tiempo. Lo demás fue todo a favor. Al trantrán los naranjas fueron sumando puntos hasta llegar a los 97 por 82 en los que se quedó Tizona. Una técnica a Diop que se compensó con otra en el mismo momento al banquillo del equipo burgalés fue el único momento de aprieto para el Leyma. El acierto de Thiam, los triples que volvieron a la muñeca de Jacobo, y la intensidad defensiva provocaron una nueva victoria de un equipo que sabe adaptarse a las situaciones complicadas de los partidos y salir airoso de los mismos.

A modo y manera de resumen se demuestra un partido más la superioridad del Leyma Básquet Coruña sobre sus rivales y queda claro que cualquiera de estos te puede dar un disgusto en cualquier partido, porque Tizona con un grupo inferior en calidad y sin poder contar con algunos jugadores, hasta un extranjero, hubo momentos que miraron a los naranjas cara a cara.

El futuro se presenta muy halagüeño pero desde luego no va a ser fácil cada partido.