Marco: "Espero que focalicemos la tensión y la motivación para bien"

Carles Marco, en la rueda de prensa previa al partido contra el Tizona Quintana

Carles Marco indicó en la rueda de prensa previa a la visita de este sábado (20.30 horas) al Tizona Burgos que su equipo "está cansado", aunque matizó que al resto le pasa lo mismo, ya que todos afrontan este fin de semana su tercer partido en siete días o menos.

"Estamos cansados como todos los equipos, pero bien", comenzó diciendo el entrenador de Leyma Básquet Coruña, quien espera que sus jugadores "puedan llegar de la mejor manera posible para el partido".

Entre ellos podrían estar Caio Pacheco, lesionado en la visita liguera del conjunto naranja al Menorca, el pasado día 11, y Joe Cremo, caído en la visita copera al equipo balear este martes. "Podrían ayudarnos, si están hoy bien en el entrenamiento", subrayó Marco, quien incidió en que son "tres partidos en una semana, estamos cansados".

Era inevitable que saliera colación el último fichaje, Dino Radoncic, quien ayer trabajó por primera vez con sus nuevos compañeros. "Necesitábamos un jugador en esta posición. Tiene mucha calidad, es un '4' físico y con características se adaptan a nuestro estilo de juego"", resumió el preparador catalán, antes de agregar que "estamos haciendo todas las gestiones para que mañana pueda estar en el partido".

Respecto a si el hecho de que cinco de sus jugadores hayan pasado por las filas del Tizona ha generado un ambiente distinto en el vestuario durante la semana, Marco asegura que "he intentado comunicarles que si hay esa motivación [extra], que la focalicen para bien, para hacer el mejor partido posible, para que lo disfruten, no para que haya tensión. Que esa tensión y esos nervios sean para bien, no para mal. Supongo que estarán motivados, pero también lo estoy yo, que también jugué hace años [en 2009]. El lo que nos toca, el presente, y hay que estar motivados para competir y para hacer buen partido. Que lo focalicen bien y que les genere buenas vibraciones el volver" .

En El Plantío se las verán el equipo que más puntos encaja, el local, y uno de los que más antota, el visitante. "Es cierto en cuanto a números, pero también que ellos son el segundo equipo que más posesiones utiliza; seguramente han recibido puntos porque juegan muy rápido, de los que juega más rápido de la competición. Como nosotros. Hay que mirar un poquito su eficiencia defensiva, igual que la ofensiva: son el segundo en el ratio de puntos por posesión. Será un partido muy entretenido para el espectador porque somos dos equipos que queremos correr, queremos jugar sin muchas ataduras. Ellos tiene un ritmo muy alto, muchas variantes dentro de los sistemas. Tenemos que hacer un muy buen partido para poder competir allí".

Dos equipos con muchas cosas en común, pero no por ello, indica Marco, es más fácil o más difícil de preparar. Además, remarca, "hemos tenido poco tiempo para prepararlo, igual que ellos, porque ambos tuvimos Copa entre semana. Vamos día a día. Los que sí intentamos, la mayoría de veces, es mejorar nuestras cosas más que hacer las del rival. Hay similitudes, aunque no son los mismos ataques ni los mismos jugadores. Sí que tenemos que estar concentrados en lo que hacen sus jugadores más que en las situaciones que juegan".

No es el Tizona un plantel donde sobresalgan los pívots, hecho que podría dar una ventaja extra al Básquet Coruña. "Brown está conociendo la liga; es un jugador grande, que nos puede castigar. Tienen 'cuatros' bastante abiertos. Parrado y Vilá, en cuanto a estatura o son muy altos, pero conocen la categoría, son listos y pueden jugar en poste bajo. Vamos a ver nuestras ventajas, hacer nuestro juego, intentar tener energía desde el principio. Este partido y luego descansaremos. Más que ver dónde tenemos ventajas, hacer nuestras cosas", remató el técnico de un Leyma que parte hacia Burgos a las 14.30 horas de este viernes.