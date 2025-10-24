El invicto Estudiantes examina la mejoría del Obradoiro

El exnaranja Goran Filipovic, en un partido del Estudiantes FEB

La quinta jornada de la fase regular cuenta con el primer gran partidazo de la temporada, el que librarán este domingo el Estudiantes (4-0) y el Obradoiro (2-2), mientras que el líder oficial, el Palencia (4-0), visita, también el último día de la semana, al colista virtual, el Melilla (0-4).

El Movistar Arena pone a prueba la mejoría del plantel dirigido por Diego Epifanio, quien seguramente hará debutar en liga a Dejan Kravic, reemplazo del lesionado Goran Huskic, tras disputar poco más de cuatro minutos en el compromiso copero en la pista del Oviedo, donde el equipo compostelano sudó de lo lindo la clasificación para octavos de final (76-82).

El Palencia, primer clasificado por mejor diferencial de puntos anotados y encajados, no debería tener problema para sumar la quinta ante un Decano que no ha vuelto con buen pie a la segunda categoría, aunque entre semana se dio una alegría al vencer al Zamora (69-63) en dieciseisavos de la Copa de España.

El cuarto invicto de la competición, el Fuenlabrada (3-0), recibe al Palma (2-2), que en la Copa estuvo a punto de tumbar al Palencia (78-79). El equipo del sur de Madrid visitará el Coliseum herculino en la sexta jornada.

El tercer gallego en liza, el Ourense (2-1) juega en la pista del Alega Cantabria (1-3), el único equipo de Primera FEB que cayó en el torneo del KO ante uno de Segunda FEB, el Sant Antoni ibicenco.

Su vecino mallorquín, el Palmer (0-3), recibe a un Oviedo que viene de ganar su primer partido liguero, en la cancha del Gipuzkoa, el equipo que descansa esta semana. Completa la quinta fecha del calendario el enfrentamiento entre el Alicante (2-1) y el Zamora (2-2).