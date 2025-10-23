MVP sobrado de la primera ronda copera al completo

Dídac Cuevas, en un partido de pretemporada Mónica Ferreirós

Dídac Cuevas se convirtió, gracias a los 36 créditos de valoración en la pista del Menorca, donde el Leyma Básquet Coruña venció por 68-77, en el MVP de los dieciseisavos de de final de la Copa de España, la primera ronda ya con los 17 equipos de Primera FEB.

Un MVP sobrado. Siete unidades más que el segundo más valorado, el escolta Javaughn Powell, del Alega Cantabria, conjunto que protagonizó una de las sorpresas negativas al caer eliminado a manos de un Segunda FEB, el San Antoni ibicenco (94-92).

El equipo balear, rival en octavos del Ourense, aporta el pívot, Emil Stoilov, al cinco ideal de esta ronda, que competan otros dos jugadores de la tercera categoría nacional.

Stoilov acabó con 26 créditos, uno menos que el escogido en el puesto de alero, Jaden Wells, del Peñas Huesca, que dejó en la cuneta a un igual, el Albacete Basket. En octavos se las verá con el Obradoiro.

Completa el quinteto el ala-pívot José Alberto Jiménez (CB Morón), con 26 de valoración. El farolillo rojo de la Primera FEB 2024-25 (solo ganó cuatro partidos en 34 jornadas) se deshizo, por 91-82, de otro equipo de su liga, el Córdoba CB. El cuadro onubense jugará frente al Melilla por un billete para cuartos de final.

Una exhibición de Dídac Cuevas mantiene en la Copa al Leyma (68-77) Más información