Cuevas sigue la senda de Thompkins... y Uzal

Dídac Cuevas, en el duelo liguero en Menorca Manolo Barro/FEB

La soberbia actuación de Dídac Cuevas en el partido de deciseisavos de final de la Copa España, en el que el Leyma Básquet Coruña se impuso por 68-77, sitúan al pequeño pero enorme base barcelonés a la altura de jugadores de la talla de Trey Thompkins.

Cuevas registró en Bintaufa 36 créditos de valoración, la misma cifra que el ala-pívot estadounidense la pasada campaña en la victoria naranja en la cancha del Força Lleida, por 101-106 y tras cinco minutos extra, donde el de Georgia se fue hasta los 32 puntos con un colosal 5 de 6 en triples.

El barcelonés firmó 21 tantos, a los que agregó 7 rebotes, 9 asistencias y 4 balones recuperados. De haber estado un pelín más acertado desde larga distancia (3 de 9), podría haberse convertido fácilmente en el noveno miembro del club de los 40 créditos.

Los presidentes de esta sociedad son dos jugadores de casa, Lolo Castro y Borja Pérez. El base de Betanzos registró 46 de valoración en la misma categoría que Cuevas, mientras que el alero coruñés lo hizo en la EBA (actual Tercera FEB).

Magic Castro brilló más que nunca en el triunfo por 80-87 en la pista del Inca mallorquín, en la temporada 1998-99, la primera del Básquet Coruña en la segunda categoría nacional. Y eligió un momento inmejorable, el cuarto partido del playout (playoff por evitar el descenso): 34 puntos (9 de 9 en tiros de dos, 1 de 1 en triples, 13 de 17 en libres), 3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 13 faltas recibidas figuraron en su hoja de servicios.

Por su parte, Borja Pérez abusó, en el curso 2003-04, del Frigoríficos Florindo: 32 puntos, 17 rechaces, 7 pases de canasta, 3 robos y 10 faltas recibidas. Los balones pérdidos (7) le impidieron alcanzar el medio centenar. El alero es el que más valoraciones por encima de 29 atesora en los casi 30 años de vida del club herculino, trece, todas ellas en la EBA.

En el segundo escalón del podio está Robert Joseph. El fino pívot estadounidense alcanzó la treintena en nueve ocasiones (tres en la extinta y efímera LEB Bronce y seis en Plata). Y los 45 créditos en duelo del curso 2008-09, en la pista de un Cornellá donde jugaba un tal Alex Hernández.

Bronce compartido

El bronce de este peculiar ranking lo comparten Beqa Burjanadze y Manu Pereira. El tanque georgiano superó los 29 de valoración media docena de veces, una de ellas en la ACB.

Por su parte, el alero herculino lo consiguió en dos ocasiones en la ahora Primera FEB y cuatro en EBA. Estas, en la 2005-06, en la que fue el único jugador del Básquet Coruña que llegó a las tres decenas. Es la única vez que ha pasado.

Lolo Castro, Valentín Holgado y Chima Valentine lo consiguieron cinco veces, todas en la segunda división nacional. Completan el club de los 40 Jarrod Gee (42 en la 1998-99), Holgado (40 en la 1999-00), Esteban Gómez (40 en la 2003-04) y Mirza Bulic, con 42 en la 2018-2019. En la jornada posterior, el interior bosnio se quedó en... -1.

Borja Pérez es el único con doble sillón. Además de los mencionado 46 registró dos menos en un duelo de la temporada 2002-03 en la pista del CB Chantada.

Los 36 de Cuevas también los han firmado, además de Thompkins, Manu Pereira, Burjanadze (dos veces), Ingus Jakovics, el omnipresente Borja Pérez (dos) y el actual director deportivo del Básquet Coruña, Charlie Uzal, en un partido contra el Xiria carballés –ahora club vinculado al naranja– de la EBA 2006-07.

De las 29 temporadas –incluida la presente– en categoría nacional (la 2004-05 militó el Primera Autonómica), el Básquet Coruña contó con al menos un jugador con un partido de 30 de valoración en 26 de ellas.

Las excepciones son la 2011-12 (en Plata), la incompleta –a causa de la pandemia– 2019-20 y la 2022-23, ambas en Oro. La más pródiga, con catorce, es la 2003-04. Con uno están la 2012-13 y la 2013-14.

En la presente ya van dos, uno en liga (Paul Jorgensen) y uno en Copa. Y seguidos.