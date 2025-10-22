Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Uno por uno del Leyma en Menorca: Dídac y los demás

Juan L. Cudeiro
Juan L. Cudeiro
22/10/2025 02:46
Guillem Jou durante el partido
Guillem Jou durante el partido
Moisés Valera

Con una rotación corta el Básquet Coruña solventó la primera eliminatoria de la Copa España en Menorca. Dídac Cuevas fue la indiscutible figura del partido.

DÍDAC CUEVAS (10)

La afición local le aplaudió cuando se fue al banquillo una vez solventó el partido. Fue motor, acelerador y embrague del equipo. Excelente en la dirección y en la anotación, hábil para recuperar hasta cuatro balones. Decisivo en los momentos clave.

PAUL JORGENSEN (6)

Comenzó sin brilló, pero tuvo unos minutos excelente en el tercer cuarto, con un triple que devolvió el mando del marcador al equipo. 11 puntos en una noche en la que supo sobreponerse.

GUILLEM JOU (6)

Excelente aportación en 22 minutos de juego, con apariciones estelares también en momentos importantes. Falló desde el triple (1 de 7), pero el que metió llegó para meter al equipo en el partido tras el descanso

JOE CREMO (7)

Estaba cuajando un excelente partido, pero se lesionó a los tres minutos de la segunda parte. En seis minutos en cancha aportó siete puntos en el buen inicio del equipo.

MACACHI BRAZ (4)

Salió en el cinco que abrió el duelo, pero desapareció de los planes de Marco. Sin puntos ni rebotes en los casi siete minutos que estuvo en cancha.

DANILO BRNOVIC (6)

Escoltó a Cuevas en los momentos de mayor dificultad del equipo y realizó un excelente trabajo defensivo. 7 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos.

ILIMANE DIOP (4)

Otra vez mal ante la canasta rival y superado por Arteaga en defensa. Apenas sumó con cuatro tiros libres en 21 minutos en la pista. Debe ofrecer más.

CARLOS VARELA (5)

Catorce minutos para dar respiros a Cuevas e incluso para jugar a su lado. No miró el aro, pero le dio continuidad al juego. Seis rebotes.

ABDOU THIAM (6)

Se hizo valer y mostró su buena mano en tiros de media distancia. Buen puntal defensivo.

JACOBO DÍAZ (6)

Sin alardes, pero siempre presente para sumar. Nueve rebotes, el que más.

Te puede interesar

Joe Cremo durante el primer entrenamiento de la temporada

Joe Cremo se someterá a pruebas en Coruña y es duda para Tizona
Raúl Ameneiro
Didac Cuevas

Una exhibición de Dídac Cuevas mantiene en la Copa al Leyma (68-77)
Juan L. Cudeiro
Bruno González (i) y Lucas Pires (d), jugadores del Sporting Cambre, posan en el vestuario

Bruno y Lucas, el futuro de un Cambre líder destacado
Santi Mendoza
Canedo ante el Salamanca

El Fabril echa el cerrojo antes de recibir al Oviedo Vetusta
Bea Arrizado