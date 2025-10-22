Uno por uno del Leyma en Menorca: Dídac y los demás

Guillem Jou durante el partido Moisés Valera

Con una rotación corta el Básquet Coruña solventó la primera eliminatoria de la Copa España en Menorca. Dídac Cuevas fue la indiscutible figura del partido.

DÍDAC CUEVAS (10)

La afición local le aplaudió cuando se fue al banquillo una vez solventó el partido. Fue motor, acelerador y embrague del equipo. Excelente en la dirección y en la anotación, hábil para recuperar hasta cuatro balones. Decisivo en los momentos clave.

PAUL JORGENSEN (6)

Comenzó sin brilló, pero tuvo unos minutos excelente en el tercer cuarto, con un triple que devolvió el mando del marcador al equipo. 11 puntos en una noche en la que supo sobreponerse.

GUILLEM JOU (6)

Excelente aportación en 22 minutos de juego, con apariciones estelares también en momentos importantes. Falló desde el triple (1 de 7), pero el que metió llegó para meter al equipo en el partido tras el descanso

JOE CREMO (7)

Estaba cuajando un excelente partido, pero se lesionó a los tres minutos de la segunda parte. En seis minutos en cancha aportó siete puntos en el buen inicio del equipo.

MACACHI BRAZ (4)

Salió en el cinco que abrió el duelo, pero desapareció de los planes de Marco. Sin puntos ni rebotes en los casi siete minutos que estuvo en cancha.

DANILO BRNOVIC (6)

Escoltó a Cuevas en los momentos de mayor dificultad del equipo y realizó un excelente trabajo defensivo. 7 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos.

ILIMANE DIOP (4)

Otra vez mal ante la canasta rival y superado por Arteaga en defensa. Apenas sumó con cuatro tiros libres en 21 minutos en la pista. Debe ofrecer más.

CARLOS VARELA (5)

Catorce minutos para dar respiros a Cuevas e incluso para jugar a su lado. No miró el aro, pero le dio continuidad al juego. Seis rebotes.

ABDOU THIAM (6)

Se hizo valer y mostró su buena mano en tiros de media distancia. Buen puntal defensivo.

JACOBO DÍAZ (6)

Sin alardes, pero siempre presente para sumar. Nueve rebotes, el que más.