Tizona será el rival del Básquet Coruña en octavos de Copa

Tras ganar este martes a Menorca en dieciseisavos de final, el Básquet Coruña ya conoce a su rival de los octavos de Copa de España FEB. Será el Tizona Burgos, que se impuso este miércoles al Zaragoza de Segunda FEB por 78-92.

Al igual que ya pasó en la ronda anterior, el Leyma se enfrentará a sus rivales dos veces en un período muy corto de tiempo. Contra Menorca pasaron diez días y contra Tizona será algo parecido, ya que juegan frente a ellos este sábado en liga y el partido copero será el 18 o 19 de noviembre.

En el resto de la jornada copera, la gran sorpresa la dio el Sant Antoni ibicenco, que superó en casa a un equipo de Primera FEB como es Cantabria por 94-92 con 21 puntos de Kai Johnson y una gran actuación (14 puntos y 11 rebotes) de Emil Stoilov. Los otros dos equipos gallegos, Obradoiro y Ourense, cumplieron con sus compromisos.

El conjunto entrenado por Diego Epifanio superó a Oviedo por un ajustado 76-82 y se enfrentará a Huesca en octavos de final. Por su parte, el COB se impuso a Cartagena por 90-77 gracias a un espectacular tercer cuarto que los ourensanos se llevaron por 31-17. Su rival en la siguiente ronda de la Copa de España será precisamente el Sant Antoni, por lo que deberán viajar hasta Ibiza para disputar el próximo partido copero.