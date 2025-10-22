Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Tizona será el rival del Básquet Coruña en octavos de Copa

El equipo burgalés se impuso con facilidad al Zaragoza de Segunda FEB

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/10/2025 22:53
Quintana

Tras ganar este martes a Menorca en dieciseisavos de final, el Básquet Coruña ya conoce a su rival de los octavos de Copa de España FEB. Será el Tizona Burgos, que se impuso este miércoles al Zaragoza de Segunda FEB por 78-92.

Al igual que ya pasó en la ronda anterior, el Leyma se enfrentará a sus rivales dos veces en un período muy corto de tiempo. Contra Menorca pasaron diez días y contra Tizona será algo parecido, ya que juegan frente a ellos este sábado en liga y el partido copero será el 18 o 19 de noviembre.

Radoncic y Doncic durante su estancia en el Madrid

Dino Radoncic, los focos de la juventud y la sombra de Doncic

Más información

En el resto de la jornada copera, la gran sorpresa la dio el Sant Antoni ibicenco, que superó en casa a un equipo de Primera FEB como es Cantabria por 94-92 con 21 puntos de Kai Johnson y una gran actuación (14 puntos y 11 rebotes) de Emil Stoilov. Los otros dos equipos gallegos, Obradoiro y Ourense, cumplieron con sus compromisos. 

El conjunto entrenado por Diego Epifanio superó a Oviedo por un ajustado 76-82 y se enfrentará a Huesca en octavos de final. Por su parte, el COB se impuso a Cartagena por 90-77 gracias a un espectacular tercer cuarto que los ourensanos se llevaron por 31-17. Su rival en la siguiente ronda de la Copa de España será precisamente el Sant Antoni, por lo que deberán viajar hasta Ibiza para disputar el próximo partido copero.

