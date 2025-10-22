El Básquet Coruña se refuerza con Dino Radoncic

Dino Radoncic durante su etapa en Zaragoza acb Photo - E Casas

Poco ha tardado en moverse el Básquet Coruña en el mercado de fichajes. Tras anunciar la salida de Yoanki Mencía, el club ha hecho oficial la incorporación de Dino Radoncic, montenegrino con pasaporte español y que cuenta como jugador de formación local por su pasado en la cantera del Real Madrid.

Radoncic puede ocupar las posiciones de tres o cuatro y se encontraba sin equipo tras finalizar el contrato que le unía al Real Betis la temporada pasada. Con el equipo hispalense llegó a conseguir el ascenso a ACB, pero el club se quedó por el camino por motivos extradeportivos y finalmente terminó por disolverse.

Dino Radoncic llega al Leyma para fortalecer la posición de alero y ala-pívot tras promediar más de 9 puntos y 5 rebotes la temporada pasada, además de contar con una dilatada experiencia en el baloncesto español, tanto en ACB como en Primera FEB.