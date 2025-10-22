El Básquet Coruña se encomienda a su loco bajito

Dídac Cuevas maneja el balón Moisés Valera

Dídac Cuevas llegó a A Coruña con un gran cartel. Vino como un líder, un ganador y un jugador con carácter, tres características que, a mediados de octubre, ya ha demostrado con la camiseta naranja. En los cuatro primeros partidos de Primera FEB, Cuevas ha promediado 8 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y más de un robo de balón por partido. Además, ejerce como líder sobre la pista con su carácter y capacidad de mando con balón, así como de eje conector con la grada del Coliseum cuando más se le necesita en los encuentros de casa.

Pero su ópera prima estaba reservada para la Copa de España. Ante la ausencia de Caio Pacheco por un esguince de tobillo, Dídac se tuvo que ir hasta los 31 minutos de juego en la eliminatoria que el Básquet Coruña disputó ayer en Menorca. Carlos Varela y Paul Jorgensen ayudaron en la generación y dieron descanso al catalán, pero Cuevas se erigió como dueño y señor del partido desde el principio.

En el primer cuarto ya soltó dos bombas desde la línea de 6,75, repartió tres asistencias y robó dos balones, dejando claro que tanto él como su equipo querían ir en serio también con la competición copera. Antes de llegar al tiempo de descanso, Cuevas siguió sumando para que el Básquet Coruña no se fuera a los vestuarios muy lejos en el marcador. No anotó desde el triple, pero sí metió cuatro puntitos más con tiros de dos, dio otro par de asistencias y capturó tres rebotes, uno de ellos en ataque, pese a su 1,78 de altura.

A la salida del descanso no anotó, pero siguió dirigiendo al equipo, repartiendo asistencias y dejándolo todo en defensa. Su obra maestra llegó en el cuarto definitivo, cuando su equipo más lo necesitaba. 11 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 1 robo de balón y 2 faltas recibidas para 16 de valoración solo en ese período. A todo esto hay que añadirle una acción que fue más que decisiva. A falta de 40 segundos, el Leyma ganaba de cuatro y su posesión estaba llegando a su fin. Dídac se jugó un triple desde su casa, de esos que es habitual verle a jugadores como Curry, Lillard, Llull o Markus Howard. Y al igual que los mencionados, a Cuevas le entró limpio y sentenció una nueva victoria naranja, la quinta de manera consecutiva.

“Dídac está liderando un poco sin Caio. Hemos dicho todos que, cuando hay una ausencia, hay que dar un paso adelante de alguna gente. Pero con Dídac espero que siga así. No hay palabras. Tiene lo que hay que tener, es competitivo, tiene ambición... Lo que necesitamos en estos momentos”, dijo Carles Marco sobre el capitán en rueda de prensa.