El Básquet Coruña anuncia la salida de Yoanki Mencía

Yoanki Mencía durante la semifinal de Copa Galicia ante Obradoiro

El Básquet Coruña ha comunicado que Yoanki Mencía no seguirá formando parte del club naranja tras firmar una rescisión de contrato de mutuo acuerdo con el jugador. Lo hace siete días después de que el jugador reconociese ante una jueza en Zaragoza que había cometido uno de los dos delitos de violencia de género contra su expareja de los que se le acusaba.

En el comunicado, el club admite que conocía la situación desde hace varios meses: "Días después de su fichaje, el Club tuvo conocimiento de las acusaciones de que era objeto el jugador a través de un mensaje anónimo privado recibido en las redes sociales de la entidad. Seguidamente el Club contactó con el agente y el club de origen del jugador. En ambos casos reconocieron estar informados de la existencia de estas denuncias, pero ya en una fecha posterior a la contratación. Asimismo, el Club contrastó la información con el jugador, quien defendió su inocencia desde el primer momento", escriben.

Desde entonces, el Leyma decidió acogerse a la presunción de inocencia de Mencía y a su derecho "a defender su postura ante las autoridades judiciales". Sin embargo, "tras declarar en sede judicial y reconocerse responsable de parte de los delitos de que fue acusado, el Club apartó al jugador de la disciplina del primer equipo, acordando hoy finalmente su salida con fecha inmediata".

El Básquet Coruña añade que se reforzarán de manera inmediata el reglamento interno que rige la conducta y la disciplina de los jugadores y que continuará trabajando por "promover los valores sociales que deben rodear al deporte".

La rescisión de Yoanki Mencía llega un día más tarde de que el propio jugador se pronunciara a través de sus cuentas de redes sociales por primera vez desde que la noticia saliera a la luz. Mencía pidió en dicho comunicado una segunda oportunidad tanto al Básquet Coruña como a su afición, pero ni unos ni otros se la han terminado dando.