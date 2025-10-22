Dino Radoncic, los focos de la juventud y la sombra de Doncic

Radoncic y Doncic durante su estancia en el Madrid Euroleague

El Básquet Coruña tiene nuevo jugador para su plantilla de esta temporada. Dino Radoncic pasa a formar parte de la disciplina naranja para suplir la baja de Yoanki Mencía, con quien el club ha llegado a un acuerdo para su rescisión de contrato después de que reconociera uno de los dos delitos de violencia de género de los que estaba acusado.

Radoncic es un alero montenegrino que supera los dos metros de altura. A sus 26 años cuenta con una amplia trayectoria deportiva que incluye diez clubes distintos si se tiene en cuenta la temporada cadete en el FC Barcelona y también al Básquet Coruña. Por el medio, Real Madrid, San Pablo Burgos, UCAM Murcia, Tenerife, Gipuzkoa, Zaragoza, Bayern de Múnich y Betis.

Que Dino iba a acabar siendo deportista profesional parecía escrito en sus genes. Su madre, Vanja, jugaba al voleibol, y su padre, Damir, fue internacional por Yugoslavia y Bosnia en balonmano. Fue precisamente la carrera de su padre la que llevó a Dino a nacer en Alemania, cuando Damir jugaba en Giessen. Sus primeros pasos baloncestísticos los dio en Serbia y en 2013 llegó a la cantera del FC Barcelona, aunque una temporada más tarde se marchó al eterno rival, el Real Madrid. Este cúmulo de circunstancias hizo que hasta cinco países se pelearan por sus servicios: Serbia, Montenegro, España, Alemania y Bosnia, decantándose finalmente por Montenegro.

En la cantera del Real Madrid coincidió con un tal Luka Doncic, de quien se hizo gran amigo en su adolescencia. Apenas mes y medio separa sus fechas de nacimiento y sus procedencias les hicieron casar desde el principio en las categorías inferiores del club blanco. Ambos empezaron a destacar y debutaron a edades tempranas con el primer equipo, proclamándose campeones de ACB y Euroliga juntos en 2018 de la mano de Pablo Laso. Un equipo en el que coincidieron con un ex del Leyma: Trey Thompkins.

Dino Radoncic durante su etapa en Zaragoza acb Photo - E Casas

Se trata de una generación dorada del Real Madrid. En esos años, el equipo blanco tenía en sus filas a Luka Doncic, Dino Radoncic, Jonathan Barreiro, Santi Yusta, Felipe dos Anjos o Emanuel Cate. Pero coincidir con Doncic no son todo sonrisas. "La verdad es que Luka nos jodió a todos los que veníamos por detrás (risas). En serio, lo peor que le puede pasar a un jugador joven es que le comparen con él porque provoca mucha presión. Él es uno entre un millón", dijo Radoncic durante una entrevista con Marca en 2021.

"Luka Doncic era mi mejor amigo y un jugador de mi edad que estaba haciendo cosas increíbles. Luka es especial, siempre fue especial. El problema era que cuando él anotaba 15-20 puntos yo anotaba 4, así que aunque tenía diecisiete años estaba muy decepcionado", afirmó el montenegrino durante una charla para la marca Grrr. Esas comparaciones le afectaron en el momento, pero entendió que "cada jugador tiene su propia carrera".

A pesar de ese crecimiento, Radoncic se llegó a plantear dejar el baloncesto tras unos primeros años complicados como profesional, según afirmó a Marca en la entrevista. "Cuando salí de Murcia en febrero tuve dudas sobre qué hacer con mi vida. No disfrutaba del baloncesto, no me apetecía ir a entrenar", dijo.

Sobre la pista, el Básquet Coruña define al jugador de la siguiente manera: "Dino es un jugador grande y muy polivalente, que puede jugar tanto de 3 como de 4. En el aspecto ofensivo puede desempeñar situaciones cercanas al aro y jugar también situaciones de uno por uno alejadas del aro. En el ámbito defensivo tiene capacidad para defender fuerte, por lo que puede ser un gran defensor".

Radoncic puede ocupar las posiciones de tres o cuatro y se encontraba sin equipo tras finalizar el contrato que le unía al Real Betis la temporada pasada. Con el equipo hispalense llegó a conseguir el ascenso a ACB, pero el club se quedó por el camino por motivos extradeportivos y finalmente terminó por disolverse.

El montenegrino llega al Leyma para fortalecer la posición de alero y ala-pívot tras promediar más de 9 puntos y 5 rebotes la temporada pasada, además de contar con una dilatada experiencia en el baloncesto español, tanto en ACB como en Primera FEB. Con su llegada, el Básquet Coruña cuenta ya con seis cupos en su plantilla, sumándose así a Diop, Jacobo, Jou, Brnovic y Dídac Cuevas. Además, la salida de Mencía deja libre una plaza de jugador extracomunitario y la plantilla cuenta todavía con once integrantes, por lo que sigue habiendo un hueco libre hasta ese límite de doce por convocatoria.