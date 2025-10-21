Mencía pide una segunda oportunidad al club y a la afición

Yoanki Mencía Fernando Fernández

Tras haber sido apartado de la disciplina del Básquet Coruña por reconocer un delito de violencia de género, Yoanki Mencía se ha manifestado por primera vez acerca del asunto desde que salió a la luz hace dos semanas.

El jugador cubano del Leyma ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que pide al club y a la afición "una segunda oportunidad". "Porque independientemente de lo sucedido, me gustaría transmitiros que soy una persona humana y me declaro totalmente en contra de cualquier tipo de violencia".

Mencía afirma que las últimas semana han sido "difíciles" a nivel personal, que asume "los errores" que ha cometido "sin ningún ánimo de exculparme ni ofrecer justificación alguna", pero añade "mucho de lo que se dice no es cierto", aunque no especifica el qué.

"Me he declarado culpable de un delito de malos tratos. La justicia ha dictado una sentencia y cumpliré con cada una de las medidas impuestas", escribe el cubano. Mencía pide disculpas a las personas involucradas, así como a su familia, compañeros y clubes, además de afirmar sentirse "arrepentido". "Asumo mi responsabilidad con humildad, y sobre todo con el compromiso firme de aprender de esto y evitar vivir una situación similar". "Agradezco profundamente a la Justicia por su labor y por darme la oportunidad de enmendar mis errores. Creo en ella y en la posibilidad de cambiar y así lo haré", añade.