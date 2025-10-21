La Previa | Primer trago de la Copa para el Básquet Coruña

Dídac Cuevas entra a canasta en el duelo liguero en Menorca Manolo Barro/FEB

El Leyma Básquet Coruña debuta este martes (20.30 horas) en la Copa de España. En todos los sentidos, ya que es su primer partido en el torneo estrenado la pasada temporada, cuando el conjunto naranja estaba en la ACB.

Como contrapunto, lo hace contra un reciente conocido, el Menorca, al que se enfrentó el pasado 11 de octubre, también en el Pavelló Menorca, con claro triunfo (80-102) de los hombres de Carles Marco, en los que hoy faltará de nuevo Yoanki Mencía, apartado del equipo a causa de sus problemas con la justicia.

También podría perderse el trago de dieciseisavos de final Caio Pacheco, ausente el pasado viernes en el duelo contra el Palmer, al no haberse recuperado de un esguince de tobillo sufrido seis días antes, precisamente en el escenario del partido de este martes.

En el anfitrión son duda el escolta Jaume Lobo –unas molestias solo de permitieron jugar seis minutos la pasada jornada– y el ala-pívot Fynn Schott, ausente en Palencia a causa de una virasis.

Ambos equipos llegan a la cita con inercias opuestas. El conjunto mahonés –único novato en la Primera FEB 2025-26– empezó el campeonato liguero propinando una sorprendente y soberana paliza (97-77) al Obradoiro.

Pero desde ese brillante debut en la categoría los pupilos de Javier Zamora no han vuelto a darse una alegría. A la contundente derrota contra el Leyma la precedió una si cabe más dolorosa, por 70-71 en el derbi balear contra otro ascendido, el Palma.

El Leyma infunde respeto en Menorca (80-102) Más información

El pasado fin de semana, nuevo revolcón (89-64), en esta ocasión en la pista del Palencia, líder en la tabla clasificatoria del trío, que completan el Básquet Coruña y el Estudiantes, de equipos con balance de 4-0.

Por su parte, el conjunto naranja sigue creciendo partido a partido, añadiendo cosas y arreglando defectos en su baloncesto coral, supersónico y mareante para los rivales. El pasado viernes el Palmer comprobó de primera mano la condición de rodillo del grupo que gobierna Carles Marco, que después de pasarlo bastante mal en la primera mitad, tras el descanso pasó por encima del equipo de Llucmajor.

Nadie en el club herculino se ha pronunciado al respecto de esta Copa. Paul Jorgensen admitía, en una entrevista a este diario el 1 de octubre que “no hemos hablado nada de ello”.

Triple recompensa

Además de un título oficial y una recompensa en metálico de 50.000 euros, el torneo del KO regala la segunda plaza final de la temporada regular, independientemente del puesto que ocupe el campeón, y con ello la ventaja de campo en los cuartos de final de los playoffs de ascenso a la ACB.

El primer ganador del torneo que disputan los 28 equipos de Segunda FEB y los 17 de Primera FEB, fue el San Pablo Burgos, que además logró el ascenso directo, con lo cual su balance del curso 2024-25 fue un asombroso 35-1-2 (32-2 en la fase regular).

La edición 2025-26 presenta un nuevo formato, con los equipos de Primera entrando en liza en dieciseisavos de final y todas la eliminatorias a partido único. La 2024-25 la disputaron 40 equipos repartidos en ocho grupos. Los primeros de cada uno de ellos avanzaron a cuartos final, series a ida y vuelta, de ahí el empate que figura en el balance del San Pablo. Los vencedores de esta ronda avanzaron a la Final Four, fase que se mantiene en la presente edición.

El ganador del duelo en Menorca buscará el billete para cuartos contra el que salga airoso del que librarán, en suelo maño, el CB Zaragoza –de Segunda FEB– y el próximo rival liguero del Leyma, el Tizona Burgos. Completan esta parte del cuadro el duelo entre el CBC Valladolid –descendido de Primera FEB el último curso– y el Estudiantes y el que librarán en San Sebastián el Gipuzkoa y Palma Bàsquet.