Joe Cremo se someterá a pruebas en Coruña y es duda para Tizona

Joe Cremo apenas disputó seis minutos durante el partido de Copa de España contra Bàsquet Menorca. El estadounidense había empezado el choque con grandes sensaciones, anotando siete puntos y siendo intenso en defensa para perseguir a Littleson. Sin embargo, no volvió a salir a pista tras el segundo cuarto.

Desde el Básquet Coruña afirman que todo apunta a que el jugador sufrió unas molestias musculares, pero que en principio "no parece relevante". Sin embargo, será sometido a más pruebas médicas a su llegada a A Coruña.

De confirmarse la baja de Cremo, sería la tercera para un Carles Marco que sigue sin contar con Caio Pacheco (también lesionado contra Menorca de un tobillo hace diez días), ni Yoanki Mencía, apartado por causas extradeportivas.

Rueda de prensa de Carles Marco

"Una parte por cada equipo. Es cierto que el primer cuarto nos hemos ido adelante, pero más por acciones individuales que otra cosa. Ellos han estado con más energía y no hemos sido nosotros, eso es de lo que nos hemos quejado en el vestuario. Ellos lo han hecho muy bien parándonos con diversas situaciones defensivas, pero no hemos corrido, no teníamos energía, no queríamos el balón, no hemos tocado pintura, no hemos cogido rebotes, uno ayudaba el otro no... Nuestra esencia no estaba. Los que salen tienen que seguir creando esta identidad y ha cambiado con respecto a nuestros primeros cuartos en el tercero. Nos hemos puesto las pilas, hemos estado mejor defensivamente, hemos jugado mejor. Con fallos, pero nos hemos puesto por delante. Hemos tenido acciones de mérito de algunos jugadores y hemos podido mantener esa ventaja hasta el final. Contento porque no es fácil, y tengo que felicitar aquí a mis jugadores, el jugar los dos primeros cuartos con una mentalidad y cambiarlo. Contento con la victoria, porque nos tomábamos esto muy en serio porque hay un título en juego y en los dieciseisavos luego podíamos estar 25 días sin jugar".

"Es la primera semana más atípica porque venimos de jugar liga, mañana volvemos para Coruña y hay partido el fin de semana. Estamos justos en los últimos 10 días en rotación en los entrenamientos y eso afecta luego en los partidos. Creo que una buena semana de entrenamientos no la hemos tenido en los últimos días, y cuesta. Menorca es un buen equipo, tiene mucha calidad y están bien entrenados. Venimos un poco de dinámicas diferentes y eso nos ha ayudado en este caso a llevarnos la victoria".

"Dídac está liderando un poco sin Caio. Hemos dicho todos que, cuando hay una ausencia, hay que dar un paso adelante de alguna gente. Muy contento también con el tercer y cuarto cuarto de Carlos Varela. Pero con Dídac espero que siga así. No hay palabras. Tiene lo que hay que tener, es competitivo, tiene ambición... Lo que necesitamos en estos momentos".