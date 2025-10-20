Tercer MVP semanal para Paul Jorgensen

Paul Jorgensen, en el partido contra el Palmer Mónica Arcay/FEB

Aunque el baloncesto coral que propone Carles Marco en el Leyma Básquet Coruña 2025-26, con cambios continuos y rotaciones cortas para todos los integrantes de la plantilla no se presta, sobre el papel, al lucimiento individual, Paul Jorgensen, con su gran actuación ante el Palmer, se ha convertido en el MVP de la cuarta jornada de la fase regular de Primera FEB.

Un galardón que el escolta nacido en la localidad de Scotia, en el estado de New Jersey, consigue por tercera vez en la segunda categoría del baloncesto español.

Un triplete trufado de curiosidades. La primera es que en los dos anteriores también alcanzó los 30 créditos justos de valoración. La segunda, que en ambas ocasiones también fue en suelo gallego, concretamente en el Pazo Paco Paz de Ourense.

En la primera, cuando militaba en Palencia, también tenía como jefe a Carles Marco. El pasado viernes, el Príncipe Harry de Harlem –apodo de sus jóvenes andanzas como jugador de playground en New York– reinó en el Coliseum herculino.

Desatascó al Básquet Coruña con su atrevimiento ofensivo, tanto en los minutos que ocupó su puesto natural como los que tuvo que actuar –a causa de la ausencia del lesionado Caio Pacheco– como director de juego.

Jorgensen tuvo un par de fases donde él solito se las ingenió para doblegar al correoso debutante mallorquín. En la primera mitad dejó una entrada a canasta por la izquierda, tras sentar a su par con un regate por la espalda, que puso en pie a la afición naranja. Por primera vez. Tras el descanso lo haría dos veces.

Primero, con una maravillosa y complicadísima canasta a aro pasado. Luego, con una secuencia que puso al Palmer muy cerca de la lona: canasta de dos puntos tras capturar él mismo el rebote de un tiro de Jacobo Díaz, y, para concluir el espectáculo, un triplazo sobre la bocina del tercer cuarto que supuso el 69-54.

Jorgensen estuvo sobre el parqué 27 minutos, en los que acertó en tres de los seis tiros de dos que ejecutó, la misma carta de lanzamiento que en triples. Además, firmó dos dianas, de cuatro intentos, desde los 4,60 metros, capturó 5 rebotes –dos en ataque–, repartió el mismo número de pases de canasta, recibió media decena de faltas y no perdió ningún balón. Treinta créditos de valoración que reeditan sus otros grandes momentos a nivel individual en la segunda categoría del baloncesto nacional.

Solo cuatro jornadas

El primero aconteció en su debut en nuestro país, en la entonces llamada LEB Oro. Curiosamente también en una cuarta jornada, la de la temporada 2019-20, que acabaría 20 fechas después a causa de la pandemia de Covid-19. Jorgensen colaboró 19 puntos (6 de 10 en tiros de dos, 2 de 2 en triples y 1 de 1 en libres), 4 rechaces –todos en defensa–, 5 pases de canasta, 4 balones recuperados, 1 tapón y ningún esférico regalado al rival al triunfo del Palencia de Carles Marco en la cancha del Ourense por 72-81.

Cinco años y unos meses más tarde, el escolta de New Jersey volvió a reinar en la ciudad de As Burgas. Esta vez con la camiseta del Fuenlabrada, que se impuso en el Paco Paz por la mínima (89-90) y tras una prórroga. Jorgensen registró, el pasado 11 de enero, 24 puntos (5 de 9 en lanzamientos de dos, 3 de 6 en triples y 5 de 5 en libres), 4 rebotes –uno en ataque–, 5 asistencias, 3 balones robados y, de nuevo, ninguno perdido.

Otro jugador acumuló tres decenas de créditos esta jornada, Pedro Bombino, pívot cubano del CB Zamora, pero su equipo perdió en la pista del ascendido Palma, con lo cual la FEB otorgará este lunes el galardón a Paul Jorgensen como integrante de un equipo vencedor.

Otros jugadores destacados de la cuarta fecha del calendario fueron Dani Manchón (Fuenlabrada), con 29; su compañero Mateo Díaz, con uno menos; Lysander Bracey (Palma) y Lance Terry (Gipuzkoa), ambos con 25 créditos; Felipe dos Anjos (Obradoiro), con 23, y Calvin Hermanson (Oviedo) con 22.